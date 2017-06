Liit: seakasvatusel on lähiaastail helgemad ajad

Eestis on sigade arv viimase viie aastaga vähenenud kolmandiku võrra ja enam ei suudeta tagada sisetarbimiseks vajalikke koguseid. Rakveres toimunud rahvusvahelisel konverentsil leiti aga, et seakasvatajatel on juba lähiajal ees helgemad ajad.

Sigade arvu langemisel viimastel aastatel on kaks peamist põhjust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõige suurem mure on praegu muidugi Aafrika seakatk. See on andnud tootmisele väga suure tagasilöögi ja vähendanud sigade arvu. Teiseks on Vene embargo," selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja aseesimees Anu Hellenurme.

Eesti Seakasvatajate Liidu juht Urmas Laht ennustas, et juba järgmisel aastal peaks Eestis olema sigu praegusest 260 000 isendist tunduvalt rohkem.

"Hiina on juhtiv vedur sealiha tootmises ja tarbimises ning kuna Hiinas on hinnad tõusnud, siis see mõjutab kogu maailma hinnapoliitikat, sealhulgas Eestis. Kõik prognoosid näitavad, et paar aastat peaks olema väga head aega. Ma ise eeldan, et 2018 on parem aasta, kuid ka käimasoleval aastal on juba hinnad paremad. See tähendab seda, et tootjal on taas võimalus hakata põhikarja taastama ja loomade arvu suurendama," rääkis Laht.

Tema sõnul peaks kodumaise tarbimise katmiseks olema sigade arv praegusest ligi poole suurem. Kuna kodumaine tootja ei suuda rahva lihahimu rahuldada, on poelettidel aina rohkem välismaist liha.

"Tarbija, kes eelistab kodumaist sealiha, otsibki farmeri poe üles ja ta teab, et farmeri käest saab ta kindlasti eestimaist sealiha. Ülejäänud kaubanduses ma näen tihtipeale, et inimesed võtavad paki kätte, loevad ja jõuavad siis selle riigini, kust see on toodud, ning panevad paki tagasi ja liiguvad edasi," rääkis Laht.

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere nentis, et välisturgudel silma paistmiseks peab Eesti seakasvataja leidma oma niši.

"Hoolimata kogu lugupidamisest Eesti seakasvatuse vastu, siis meie toodangu maht on siiski suhteliselt marginaalne - kogu Euroopa Liidust ainult 0,2 protsenti. Nii et meie eesmärk saab olla ainult väärindada, arendada uusi tooteid ja kontseptsioone," ütles ta.