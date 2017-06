Neljapäev on taas sajune

Eeloleval ööl pilvisus tiheneb ning vihmasadu levib Lääne-Eestist aeglaselt ida poole, kohati võib olla ka äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis ning sooja on 8 kuni 14 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommik on enamasti pilves, mitmel pool sajab vihma ning sadu on paiguti tugev. Üksikutes kohtades võib olla äikest. Lääne- ja Edela-Eestis on taevas aga selgem ja vihmavõimaluski väiksem. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on hommikutundidel 12 kuni 16 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sajuala liigub Ida-Eesti kohale ja kohati võib ka äikest olla, ka Lääne-Eestis võib üksikuid vihmahooge tulla. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis, äikese ajal on ka tugevaid puhanguid. Õhusooja on 15 kuni 20, rannikul kohati 13 kraadi.

Õhtul on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning üksikute sajuhoogudega, kirde pool on aga taevas pilves ja ilm sajune. Tuul on nõrk ja sooja kuni 17 kraadi.

Hoovihma võimalus püsib nädala lõpuni. Tuul on aga rahulik ja soojamaksimumid tõusevad 20 kraadi juurde. Öösiti püsib termomeetrinäit 10 kraadi lähedal.

Praeguste prognooside kohaselt läheb uue nädala alguses ilm kuivemaks ja ka natuke soojemaks.