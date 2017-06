Otseblogi: FBI eksjuht annab senatis Trumpi kohta tunnistusi

Neljapäeval annab USA senati luurekomitee ees tunnistusi Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endine juht James Comey, kes vallandati president Donald Trumpi poolt väidetavalt seetõttu, et ta ei tulnud vastu riigipea soovile, et FBI end Venemaa-teemalise juurdluse puhul vaos hoiaks. ERR-i uudisteportaal näitab kuulamist otseülekandes ning tunnistuste andmist saab jälgida ka otseblogi vormis.

Comey annab kõigepealt tunnistusi Eesti aja järgi kell 17 algaval avalikul kuulamisel, seejärel aga suletud istungil.

OTSEBLOGI:

NB! Ülejäänud artikkel jätkub pärast otseblogi akent.

NB! Otseblogi näitab vaid 20 viimast postitust, ülejäänute vaatamiseks tuleb vajutada "Load more".

TAUST

Tegemist on kauaoodatud ja võib-olla ka murrangulise hetkega pikka aega USA poliitilist elu räsinud Venemaa-skandaalis.

Trumpi on süüdistused kokkumängus Venemaaga saatnud kogu tema senise ametiaja ning pea iga nädal, kui mitte iga päev, ilmub USA ajakirjanduses mõni luureallikatele või leketele toetuv uudis. Samas pole seni ükski kriitik suutnud esitada mingeid tõsisemat kaalu omavaid tõendeid.

Seetõttu peetaksegi Comey järjekordset tunnistama kutsumist oluliseks hetkeks, sest väidetavalt vallandas Trump Comey just nimelt Venemaa-juurdlusega seoses ja nüüd on ametist priiks saanud mehel võimalus - ning paljude arvates ka kohustus - sellel teemal avalikkuse ees suu puhtaks rääkida. Kõige olulisemaks küsimuseks on kuulamisel see, kas Trump takistas Comeyt vallandades juurdlust ja õigusemõistmist. Teoorias võiks selline tegevus tuua kaasa ametist tagandamise.

Juriidilises mõttes aga ei pruugi Comey tunnistustel siiski väga suurt kaalu olla, kõik võib jäädagi nn sõna sõna vastu olukorraks. Trumpi edasine saatus aga sõltub edaspidigi eelkõige sellest, kui kaua on Kongressis enamust omavad vabariiklased valmis toetama presidenti, kes on sageli ka oma erakonna jaoks väga ebamugav liitlane.

Comey avaldus enne tunnistuste andmist

Senati luurekomitee veebilehel avaldati neljapäeva õhtul ka Comey kuulamise eelne avaldus, milles FBI eksjuht mainis mitmeid varem vaid meedias esitatud väiteid.

Olulisemad väited Comey avalduses:

* Comey teatas, et tal on meeles kokku üheksa kahepoolset vestlust Trumpiga - kolm korda rääkisid nad nelja silma all ning kuus korda telefoni teel;

* Comey kinnitas, et ta tegi vestluste kohta enda jaoks memosid. Varem polnud ta seda teinud, kuid Trumpiga toimunud vestlused olid nii ebatavalised, et ta tundis enda sõnul selleks vajadust;

* Trump ütles Comey'ile korduvalt, et ta ootab FBI juhilt "lojaalsust" ning Comey annab mõista, et Trump pidas silmas eelkõige lojaalsust talle isiklikult;

* Comey kinnitas, et ta ütles Trumpile, et viimane pole otseselt ühegi Venemaa-teemalise juurdluse objektiks, kuid samas ei andnud ta lubadusi seda asjaolu avalikkuse ees kinnitada, sest ei soovinud, et peaks asjaolude muutumise korral seda kinnitust muutma hakkama;

* Trump olevat Comey'ile kurtnud korduvalt, et Venemaa-teemaline juurdlus takistab tal oma töö tegemist;

* Trump olevat Comey'ilt küsinud, kas viimasele meeldib tema praegune töö ning võttis teemaks "lojaalsuse". Comey'ile jäi kogu kummalisena tundunud vestlusest mulje, et president tahab, et Comey paluks Trumpilt õigust ametisse jääda ning et nende vahel oleks mingi "patronaaži" meenutav suhe;

* nelja silma all toimunud vestlusel olevat Trump öelnud Comey'ile, et endine rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn on "hea mees" ning et FBI võiks leida viisi, kuidas "sellel asjal minna lasta". Comey nõustus seisukohaga, et Flynn on "hea mees", kuid mingeid lubadusi uurimise asjus ta ei andnud;

* Flynni puudutanud vestlusest rääkis Comey ka FBI juhtkonnale ning asjaolusid arvestades otsustasid nad selle enda teada jätta. Seega ei räägitud sellest ei otseselt Venemaa-teemalist juurdlust läbi viivatele ametnikele ega ka justiitsminister Jeff Sessionsile, kelle puhul nad eeldasid, et viimane end Venemaa-juurdluse menetlemise juurest taandab (nagu ka juhtus);

* küll aga ütles Comey justiitsminister Sessionsile seda, et ta ei soovi enam sattuda olukorda, kus ta jääb president Trumpiga kahekesi. Flynni puudutanud soovist ta ei rääkinud. Sessions polevat sel teemal midagi otseselt vastanud;

* Trump küsis telefoni teel Comey'ilt taas, mida teha, et Venemaa-juurdlust puudutav pilv oma pea kohalt ära saada, sest see takistavat efektiivset töötegemist. Samuti küsis Trump selle kohta, miks oli FBI juht kinnitanud senati ees, et käimas on juurdlus Venemaa ja Trumpi meeskonna võimalike seoste kohta. Comey selgitas, miks ta pidi seda tunnistama ning lisas, et ta oli ka kongressi liikmetele kinnisel istungil öelnud, et uurimise objektiks pole president Trump ise. Trump oli seejärel nõudnud, et see asjaolu peab avalikkuse ette jõudma. Teise sama sisuga kõne puhul selgitas Comey Trumpile, et selleks, et Comey tunnistaks avalikult, et Trump ise ei ole uurimise objekt, peab Valge Maja esitama vastava soovi justiitsministeeriumile, kus siis selline korraldus FBI juhile antakse. Trump lubas seda teha ning see oli viimane kord, kui nad omavahel rääkisid;

* telefonivestluse ajal ütles Trump ka lause, mille kohaselt ei välistanud võimalust, et mõni tema "satelliitidest" võis midagi valesti teha ning oleks hea, kui see välja uuritaks. Samal ajal rõhutas Trump, et tema ise pole midagi valesti teinud ning et oleks hea, kui jõuaks avalikkuse ette see, et ta ise uurimise all ei ole.

Trump vallandas Comey 9. mail ning kui Valge Maja põhjendas seda sammu alguses Hillary Clintoni e-kirjade skandaali uurimisega seotud puudujääkidega, siis kinnitas Trump ise hiljem teleintervjuus, et põhjuseks oli ka Venemaad puudutava uurimise kulg.

USA luurejuhid andsid kolmapäeval senati luurekomitee ees põiklevaid vastuseid

Kolmapäeval andsid USA senati luurekomitee ees nn Venemaa-juurdlust puudutavaid tunnistusi luuredirektor (DNI) Dan Coats, riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) direktor Mike Rogers, Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori kohustäitja Andrew McCabe ja asejustiitsminister Rod Rosenstein. Senaatorid nentisid kuulamise lõpus, et meedias levivate väidete kinnitamiseks või ümber lükkamiseks nad kõrgetelt ametlikelt piisavaid vatuseid ei saanud.

Kolmapäeval ilmus taas hulgaliselt julgeolekuallikatele ja lekete toetuvaid artikleid, mille kohta ka kolmapäevasel kuulamisel ohtralt küsimusi esitati.

Näiteks kirjutas Washington Post, et Trump oli avaldanud märtsis soovi, et Coats ja teised kõrged julgeolekuametnikud veenaksid FBI juhti Venemaa-juurdlust leevendama ning jätma rahule Trumpi endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni.

Leht kirjutas USA ametnikele viidates, et Coatsi jutu järgi olevat Trump küsinud talt, kas ta ei saaks Comeyt mõjutada, et FBI ei uuriks Flynni juhtumit nii põhjalikult.

Coats olevat arutanud seda märtsikuist vestlust teiste ametnikega ja otsustanud, et Comey juures Flynni eest kostmine, mida Trump talt ootas, ei oleks õige.

Venemaad puudutavast juurdlusest olevat Trumpiga rääkinud ka Rogers, mistõttu ootab luurekomitee mõlemalt põhjalikku aruannet, mille puhul salastatusest loobutakse.

New York Times kirjutab, et Comey olevat pärast kohtumist Trumpiga öelnud justiitsminister Jeff Sessionsile, et ta ei soovi enam kunagi presidendiga nelja silma all kohtuda.

New York Times ja ABC News teatasid ka seda, et Trumpi ärritab oma vanaliitlase Sessionsi otsus end Venemaa-juurdluse juurest taandada ning nende suhted olevat juba nii pingelised, et Sessions avaldas valmisolekut justiitsministri kohalt tagasi astuda.

Washington Post teatas ka sellest, et Trumpil olevat plaan neljapäevast Comey kuulamist reaalajas Twitteris kommenteerida.

The Hill omakorda kirjutab, et esindajatekoja demokraadid on tegemas juba esimesi samme, et alustada ametlikult katset Trumpi ametist tagandada.

CNN teatas teisipäeval ka seda, et varem koostööst keeldunud erukindral Flynn andis senati luurekomiteele siiski üle umbes 600 dokumenti.

Mingeid meedias levinud kahtlusi kinnitavaid või ümber lükkavaid vastuseid kõrged julgeolekuametnikud paraku ei andnud ja seda hoolimata sellest, et mitu senaatorit tuletas neile meelde, et neil oleks võimalik presidendi kohta esitatud väiteid ka üsna lühikese vastusega ümber lükata või siis kinnitada.

Kuigi nii Coats kui ka Rogers ütlesid, et neid ei ole nende ametiaja jooksul survestatud või nõutud neilt mingi ebaseadusliku või ebamoraalse asja tegemist, ei soovinud nad selgelt vastata senaatorite korduvatele küsimustele, kas president Trump või keegi administratsioonist on neilt küsinud, kuidas mõjutada Venemaa-juurdluse käiku.

Näiteks Coats rõhutas korduvalt, et ta ei pea sobivaks avalikul kuulamisel kommenteerida oma vestlusi presidendiga, küll aga lubasid nii tema kui ka Rogers anda põhjalikumaid vastuseid avalikule kuulamisele järgnenud kinnisel istungil.

Rosenstein ja McCabe kinnitasid samuti, et neid pole survestatud, kuid näiteks McCabe'il oli raskusi vastata küsimusele, miks ta ei soovi kommenteerida, mida FBI eksjuht on talle rääkinud oma vestlusest president Trumpiga. Rosenstein ja McCabe viitasid korduvalt, et nende küsimuste adressaatideks on pigem Comey ise või hoopis Robert Mueller, kellele on antud üle kogu Venemaa teemat puudutava uurimise juhtimine.

Mitu senaatorit avaldas ametnike kidakeelsuse üle pahameelt ning näiteks senaator Angus King küsis tunnistajatelt korduvalt, milline on see juriidiline alus, mille põhjal nad keelduvad üsnagi selgetele küsimustele vastamast. Juriidiliste viidete asemel sai ta luurejuhtidelt hoopis lubaduse sellel teemal kinnisel istungil pikemalt rääkida.

Pikemat ülevaadet luurejuhtide avaliku kuulamise olulisematest hetkedest pakuvad näiteks Politico, CNN, Fox News ja Vice News.

Täismahus video: