USA Kiievi saatkonna territooriumil plahvatas lõhkekeha

Plahvatus kärgatas veidi peale keskööd, ütles politsei avalduses.

"Uurijad selgitasid välja, et tundmatu isik viskas diplomaatilise esinduse territooriumile lõhkeseadeldise," lisati avalduses.

USA saatkond ei ole vahejuhtumit veel kommenteerinud.

#Ukraine's authorities treat the #IED explosion on the grounds of #US #embassy in #Kiev as #terrorism act:https://t.co/xBYG68Usdg pic.twitter.com/0sAoaRXB7g