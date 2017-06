Holsmer: rahanduskomisjonis valitseb kaoselaadne olukord

Holsmer rääkis ERRile, et ta ei tea, mis neljapäevasel istungil saab, sest keegi ei ole enne koosoleku algust kindel isegi selles, mis päevakorras on, ning asjad muutuvad tundidega.

Küsimusele, kas komisjoniliikmed ise orienteeruvad pidevalt toimuvates muudatustes, vastas ta, et muidugi mitte.

"Keegi ei suuda jälgida, mis seal täpselt toimub, rääkimata avalikkusest. Komisjonis on umbes sama segane seis: tekst muutub, päevakord muutub, kõik on kaoselaadne," nentis Holsmer.

Ta lisas, et kuhu jõuda tahetakse, dikteerib enamus ehk koalitsioon, kuid vahepeal on selles protsessis muutumas ka rahandusminister, kes käis äsja välja uue idee käibemaksu tõsta. Mis sel juhul senistest maksueelnõudest saab, ei osanud rahanduskomisjoni aseesimees öelda.

"Kogu see maksumuudatuste pakett on suur ummik. Need on ju kõik korraga esitatud rahanduskomisjonile, muu hulgas on seal ka riigieelarve defitsiiti lubamise muudatus. Väga põhimõttelised otsused on korraga kuhjatud rahanduskomisjoni päevakorda ja riigikogu istungid lõppevad ära järgmisel neljapäeval, planeeritakse üht lisaistungit - väga ebamõistlik tempo kõigi nende asjade arutamisel," sõnas ta.

Mõne päeva eest tegi rahandusministeerium rahanduskomisjonile ettepaneku hõlmata magusamaksuga ka magusad piimajoogid. Ministeeriumi kinnitusel on seda vaja ainult selleks, et saaks hiljem Euroopa Komisjonilt taotleda erandit nende maksust vabastamiseks, samas ettevõtjates tekitas plaan ärevust ja pole ka selge, kui kindel on erandi saamine.

Holsmeri sõnul iseloomustab see näide toimuvat segadust, kus valitsus täpselt ei tea, mida teha tahetakse.

"Üks on magusamaksu puudutav segadus, teine on panditulumaksu osas. Praegu on küll rahandusministeerium teinud ettepaneku panditulumaks algsel kujul eelnõust välja võtta, aga uut sõnastust tegelikult ei ole. Pakendiaktsiisi osas, mis oli järjekordne maks, on öeldud, et jätame selle lihtsalt menetlusse ehk siis see jõustatakse millalgi hiljem. Kõigi asjadega on väga palju lahtisi otsi," ütles ta.

Lisaks on tema sõnul prognoosimatu, millal magusamaksu riigiabitaotlus rahuldatakse ja kas üldse ning kas see puudutab ainult magustatud jooke või ka piimatooteid.

"Kõiki selliseid asju peaks arutama normaalses tempos, mitte et kõik asjad on korraga laual. Siis on aeg piiratud, keskendumine, süvenemine koalitsioonisaadikutel piiratud. Väga kaoselaadne olukord on rahanduskomisjonis hetkel," nentis Holsmer.

Rahandusministeeriumi pressiosakonnast öeldi Isamaa ja Res Publica Liidu rahandusministrikandidaadi Toomas Tõniste idee kohta tõsta mitme erineva maksu asemel hoopis käibemaksu, et neid ideid ja maksupaketi saatust on praegu ennatlik kommenteerida.

"Need asjad, mis on pooleli, on praegu riigikogus. Hetkel on ametis Sven Sester ja korraldused tulevad temalt," teatas sealne pressiesindaja.