Ratas: valitsus ei muuda käibemaksupoliitikat

"Me ei hakka käibemaksupoliitikat muutma. Seda võimalust tänases koalitsioonis ei ole," ütles Ratas valitsuse pressikonverentsil.

Ratas tõi esile, et koalitsioon on raha- ja fiskaalpoliitilisi samme teinud väga tõsiselt ning riigieelarve ja selle strateegia seonduv on olnud kolm korda arutusel ja iga kord on suudetud kokku leppida.

See, et uutes ministrikandidaatides on entusiasmi ja initsiatiivikust, pidas Ratas positiivseks, kuid valitsus püüab tema sõnul leida oma otsustes parima osa Eesti inimesele.

Ametist lahkuv Sven Sester märkis, et iga kord, kui üht või teist maksueelnõu on muudetud, on see läinud ainult paremaks.

Rahandusministri kandidaat Toomas Tõniste rääkis kolmapäeval "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et tema suurendaks mitme erineva maksu asemel käibemaksu.

"Mina isiklikult väga mitme erineva maksu asemel, mis tekitavad segadust ja bürokraatiat, võib-olla lisaks käibemaksule ühe protsendi juurde ja maksustaks tarbimist. Raha läheb ju selles mõttes õilsasse kohta, inimeste sissetulekuks, madalapalgaliste tulumaksuvaba määr ju tõuseb 500 euroni," rääkis ta.