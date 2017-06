Urmas Vadi: lame maa

Viimasel ajal on järjest enam kuulda nendest, kes räägivad, et Maa on lapik. Maa olevat pigem kausi-, mitte kerakujuline. Ühe ettekujutuse kohaselt meenutab Maa isegi ruletilauda.

Ogaramat asja vist naljalt välja ei mõtlegi – Maa ja lapik! Mis jutt see on! Sõitku Kuu peale, või mis iganes asi see meile öösiti paistab.

Aga kui nendesse lapiku Maa teooriatesse veidi süveneda, siis neil lapiku Maa inimestel on palju tõestusi, kuidas ikkagi Maa on lapik, kuidas seda meie eest on varjatud, kellele see kasulik on, ja kuidas seda meie kausikujulise Maa serva ääristab Antarktika. Ning selle taga, et seda kõike on meie eest saladuses hoitud, pole keegi muu kui NASA.

Meenub kohe selline film nagu „Village“, eesti keeles „Küla“. Tegevus toimub ühes väga suletud keskaegses külas, mida ümbritseb mets. Mets on väga ohtlik, seal elavad jubedad elajad, meeletute kihvade ja küünistega. Mõnikord tungivad need olendid ka külla ja juhtub väga jubedaid asju.

Siis jääb keegi külas raskesti haigeks ja üks pime tüdruk saadetakse linna arsti järgi. Kui see tüdruk metsast läbi pääseb, satub ta… tänapäevasesse linna. Lõpuks selgub tõde – et kaitsta kiivalt oma küla, on küla vanemad hoidnud oma rahvast hirmu all ja ise öösiti riietunud nendeks elajateks, kes metsas kollitasid.

„Kui isegi sellistest silmaga nähtavatest muutustest, nagu näiteks Helir-Valdor Seederi plaan välja vahetada kolm ministrit, on raske aru saada, mis siis veel rääkida sellistest hoomamatutest asjadest nagu maailm.“

Äkki on selle meie maakeraga kah samuti, et ta ikkagi ei ole kera, vaid on lapik? Aga me lihtsalt ei teadnud seda?

Ma olen selle mõttega nüüd mitu päeva ringi käinud, ette kujutanud, et Maa on lapik. Ja sellega seoses olen ma oodanud ka enda mõttemaailmas mingit muutust. Aga ei midagi. Mitte mingisugust muutust! Olen endale isegi esitanud küsimuse: kas ma olen liiga tuim selleks, et maailma olemusest aru saada? Võibolla küll.

Lõpuks tuleb peale isegi mingi ükskõiksus – on ta siis lapik või ei ole, mis vahet sel on. Kui isegi sellistest silmaga nähtavatest muutustest, nagu näiteks Helir-Valdor Seederi plaan välja vahetada kolm ministrit, on raske aru saada, mis siis veel rääkida sellistest hoomamatutest asjadest nagu maailm.

Samas – midagi peab ju inimeste elus toimuma. Miks siis mitte mõelda Maast vahel kui kerast, siis jälle kui kausist. Ja rahandusministrist vahest kui Sesterist, vahest kui Tõnistest. Miks mitte. •

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.