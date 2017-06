Grybauskaite aastakõnes: põhioht Leedule on Venemaa

Leedu president Dalia Grybauskaitė ütles neljapäeval seimis aastakõnega esinedes, et maailm mõistab selgelt, et Leedu peamised julgeolekuohud on Venemaa Kaliningradi oblasti militariseerimine, sügisene suurõppus Zapad ja geopoliitiliseks relvaks muudetud Valgevene Astravesti tuumajaama ehitus.