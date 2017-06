Sesteri hinnangul ei loopinud Seeder kaikaid kodaratesse

ERR-i uudisteportaal küsis, kas Sesteri töö rahandusministrina tegi raskemaks tema enda erakond, avades pärast Helir-Valdor Seederi valimist esimeheks uuesti maksupaketi ja tagandades Sesteri ministriametist pärast edukat usaldushääletust riigikogus. Sester ütles, et erakond on teda hoopis toetanud.

"Erakonna esimees on kümneid kordi nii viimaste päevade kui ka nädalate jooksul kinnitanud seda, et mina rahandusministrina olen viinud ellu koalitsiooni poliitikat ja ma olen teinud seda hästi. Pigem, kui minister ei viiks ellu koalitsiooni poliitikat, siis võiks talt küsida, kas sa oled õige mees õiges kohas," ütles Sester.

Sester märkis, et tema väljavahetamine ei ole märk sellest, et erakonna esimees peab teda rahandusministrina läbikukkunuks.

"Välja vahetati mitte ainult rahandusminister, vaid ka kaitseminister ja ka keskkonnaminister. Erakonna esimees on öelnud, et siin ei ole küsimus mitte ühele või teisele ministrile hinnangu andmises, vaid soovis näha aktiivses poliitikas oleva IRL-i meeskonna laienemist. See on selle sammu mõte," lausus ta.