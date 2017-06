Ministeerium: Teherani ründajad olid iraanlastest ISISe võitlejad

"Viis ründajat olid iraanlased. Minevikus olid nad Iraanist lahkunud ning nad olid seotud terrorirühmituse kuritöödega Raqqas ja Mosulis," teatas ministeerium riikliku uudisteagentuuri IRNA andmetel, vahendas Reuters.

Ministeeriumi andmetel naasid mehed Iraani eelmisel aastal, et sealsetes linnades terrorirünnakuid korraldada.

ISIS on võtnud omaks kolmapäeval Teheranis 17 inimese hukkumise põhjustanud enesetapuplahvatused ja relvastatud rünnakud.

Iraani välisminister mõistis Valge Maja avalduse hukka

Iraani välisminister Javad Zarif mõistis hukka Valge Maja kolmapäevase avalduse, kus nimetati Iraani terrori toetajaks.

USA president Donald Trump teatas nimelt, et palvetab ohvrite eest, kuid riigid, mis terrorismi rahastavad, riskivadki enda edendatava kurja ohvriks langemisega.

Zarif ütles omaltpoolt, et ISISe ridadesse kuuluvaid ründajaid toetati USAst.

Repugnant WH statement & Senate sanctions as Iranians counter terror backed by US clients.Iranian people reject such US claims of friendship