Taavi Kotka kandideerib Reformierakonna nimekirjas KOV-valimistel

Kolmapäeval Viimsi vallavolikokku kandideerimisest teatanud Taavi Kotka ütles Viimsi ettevõtjate ümarlaual, et on kolm ankrupunkti, mida innovatsiooni hindav vald vajab.

"Me ei saa üle ega ümber sellest, et meil on vaja tippkooli, mis pakub IB õpet, kus kõrvuti ingliskeelse haridusega saaks õppida ka eesti keeles," ütles Taavi Kotka.

"Teiseks – mina olen üks neist, kes sõidab iga päev Viimsist Ülemistesse kontorisse. Neid inimesi on siin 600-1000 vahel. Miks ma lähen Viimsist Ülemistele? Sest mul ei ole Viimsis pinda, mida rentida. Inimesed soovivad erilist, kallimat pinda – meil on ju vaade Tallinna lahele – kasutame selle ära. Kolmandaks, vald vajab tehnoloogiarikast ettevõtlust. Vald peaks juhtima seda, et see Viimsi valla territooriumil tegutsev ettevõtlus oleks keskmisest kõrgemat lisandväärtust pakkuv ja keskmisest kõrgemat palka maksev," rääkis Taavi Kotka.