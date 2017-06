PPA korrakaitseametniku Kalmer Tikerpe sõnul pole sel aastal jalgratturite olukord liikluses möödunud aastatega võrreldes paremaks läinud, samas ei ole seis ka halvenenud. Sellele vaatamata on näiteks viimase nädala aja jooksul toimunud kaheksa liiklusõnnetust, milles viga on saanud just jalgratturid. Jane Saluorg