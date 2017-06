IRL-i peasekretäriks kinnitati Priit Sibul

Seeder põhjendas valikut sellega, et Sibul on ka varem olnud IRL-i peasekretär.

"Ta on ka inimene, kes on väga hästi kursis erakonna piirkondade tööga ja ise väljastpoolt Tallinnat ka pärit. Kuna peasekretäri üheks peaülesandeks on ka suhtlemine piirkondadega ja kogu erakonna struktuuri korrashoidmine, siis ma arvan, et praegusel hetkel on Priit Sibul parim kandidaat," lisas Seeder.

Ta loodab, et Sibul suudab erakonna liikmeid paremini omavahel siduda.

"Kuna ta on ka riigikogus fraktsiooni liige, siis ma loodan, et ta sidustab erakonna liikmeid, erakonna kontorit ja meie erakonna fraktsiooni juhtkonda, poliitikuid omavahel paremini, et ta on selliseks sillaks. Sellepärast selline valik," rääkis erakonna esimees.

Priit Sibul on olnud IRL-i riigikogu fraktsiooni esimees aastast 2015 ning riigikogu XII ja XIII koosseisu liige.

Karus pani ameti maha

IRL-i senine peasekretär Kert Karus otsustas ameti maha panna.

"Olen otsustanud IRL-i peasekretäri ametis mitte jätkata, kuigi uus erakonna esimees vastava ettepaneku mulle tegi. Leian, et minu aeg selles ametis on lõplikult täis ning peamised väljakutsed said edukalt täidetud," kirjutas Karus erakonnakaaslastele lähetatud kirjas.

"Astusin peasekretäri ametisse peale 2015 aasta riigikogu valimisi ning siis pidime tegema raskeid otsuseid, et maksta ära kampaaniast üles jäänud arved ning hoida samal ajal meie organisatsioon eluvõimelisena," sõnas Karus. "Mul on siiralt hea meel, et saan erakonna üle anda sellises seisus, kus meil on võimalus teha arvestataval määral kohalike omavalitsuste valimiste eel kampaaniat."

Enne IRL-i peasekretäriks nimetamist töötas Karus justiitsminister Urmas Reinsalu nõunikuna õigusloome ja õiguspoliitika valdkonnas.

Karus on IRL-i Lääne-Viru piirkonna juhatuse liige, Rakvere osakonna juhatuse liige. Ta kuulub ka Rakvere linnavolikokku.