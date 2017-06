Kanada tõstab kümne aastaga kaitsekulutusi 70 protsenti

Kanada teatas, et kavatseb järgmise kümne aasta jooksul tõsta kaitsekulutuste eelarvet 70 protsenti, kuna USA on avaldanud survet sõjaliste kulutuste suurendamiseks.

Kaitseminister Harjit Sajjan ütles, et eelarve kasvab 73 protsenti 32,7 miljardi Kanada dollarini aastaks 2026-2027. Perioodil 2016-2017 on Kanada kaitsekulutuste eelarve 18,9 miljardit dollarit, vahendas The Guardian.

Suurim kaitse-eelarve tõus tuleb hilisematel aastatel. Sajjan selgitas, et aastaks 2024-2025 moodustaks kaitsekulutused 1,4 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT) praeguse 1,2 protsendi asemel. Osadel andmetel on praegu Kanada kaitsekulutused 1 protsendi juures SKT-st.

Sajjan ei öelnud, kas kaitsekulutused tähendavad ka suuremat eelarve puudujääki nagu liberaalid prognoosivad.

Kolmapäeval ütles välisminister Chrystia Freeland, et Kanada peab mängima maailmas suuremat rolli, kuna USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on taganemas mitmepoolsest koostööst.

Sajjan ütles pressikonverentsil, et uue 20-aasta pikkuse kaitsepoliitika tulemus on Kanada, mis on tugev kodus, turvaline Põhja-Ameerikas ja hõivatud maailmaareenil.

Kanada korraldab avaliku konkursi 88 uuemat sõjalennukit, mis asendaks praeguseid 77 CF-18 lennukeid. Varasem konservatiivide valitsus kavatses osta 65 uut hävituslennukit.

NATO liikmesriigid on leppinud kokku, et kulutavad kaitsevaldkonnale 2 protsenti SKT-st. Trump on korduvalt kritiseerinud, et enamik NATO riike ei täida seda lubadust, ning nõudnud, et nad kaitsekulutusi tõstaksid.