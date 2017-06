Eesti ministrid juhtisid juba enne eesistumist EL-i nõukogu koosolekuid

Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogul jõudsid liikmesriigid neljapäeval kokkuleppele neljas olulises teemas, mis annavad Eestile kui juulist alustavale EL-i eesistujale võimaluse alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga.

"Juulist algab Eesti eesistumine ja siis saab meie rolliks olema vastutusrikas läbirääkimiste protsess Euroopa Parlamendiga," rääkis Reinsalu.

Justiitsministrid jõudsid kokkuleppele Euroopa Prokuratuuri asutamises. "Liikmesriigid on astunud suure sammu Euroopa Prokuratuuri loomise suunas. Tänaseks on koostööleppega ühinenud 18 liikmesriiki ja veel kaks – Austria ja Itaalia – on teavitanud ühinemissoovist. Järgmiseks vajalikuks sammuks on Euroopa Parlamendi nõusoleku saamine ja me kindlasti teeme eesistujana kõik, et see nõusolek veel sellel aastal saada," selgitas Reinsalu.

Euroopa Prokuratuuri ülesandeks saab liidu finantshuve kahjustavate kuritegude, näiteks EL-i toetusi puudutavate kelmuste, piiriüleste käibemaksupettuste, eelarvet kahjustavate korruptsioonikuritegude jmt uurimine.

Kokkuleppega astuti suur samm edasi ka Euroopa digitaalse ühtse turu loomisel. "Enamus meist vaatab online-videosid, kuulab muusikat, loeb e-raamatuid või tarbib muul moel digitaalse sisu üleandmisega seotud teenuseid. Digitaalsed lahendused ja kogu digivaldkonna areng jookseb piltlikult öeldes seadusandlusel eest ära, sest Euroopas on digitaalse sisu üleandmisel olemas vaid üksikud reeglid tarbija lepingueelse teavitamise ja taganemisõiguse kohta," ütles minister.

Kokkulepe saavutati ka EL-i institutsioonide andmekaitset puudutavates regulatsioonides. Tegemist on Euroopa Komisjoni ettepanekuga töötada välja reeglid, mille järgi tuleb kõigil EL institutsioonidel järgida isikuandmete töötlemisel ja jagamisel ühtseid andmekaitsereegleid.

"Vaid neljakuuse ettevalmistusega jõuti kokkuleppele rahapesu vastu võitlemise direktiivis. See näitab, et kõik liikmesriigid tunnetavad väga teravat vajadust lõigata läbi terrorismi rahastamine ning tagada euroopa inimeste rahu ja turvalisus," märkis Reinsalu.

Järgmise eesistujana sai justiitsminister võimaluse kolleegidele lühidalt tutvustada Eesti järgmise kuue kuu prioriteete EL-is. Justiitsministeerium keskendub eesistumise ajal sellele, et EL-is oleksid tagatud parema õigusloome põhimõtted ja elektroonilised lahendused leiaksid laialdasemat kasutust.

Simson rõhutas maanteetranspordi rolli Euroopa Liidus

Majandusminister Kadri Simson ütles neljapäeval Luksemburgis Euroopa Liidu transpordiministrite nõukogul, et maismaatransport mängib otsustavat rolli EL-i ühtse turu toimimisel ning on asendamatu töökohtade loomisele ja seega majanduskasvule.

Ministrid arutasid neljapäeval esimest korda Euroopa Komisjoni poolt mai lõpus välja käidud maanteepaketti, mille eesmärk on muuta sektor senisest kaasaegsemaks, konkurentsivõimelisemaks ja sotsiaalselt õiglasemaks.

"Tegu on paljude riikide jaoks väga olulise teemaga, mida tänased sõnavõtud ka kinnitasid. Meilt oodatakse alates juulist selle kompleksse teema läbirääkimiste tasakaalukat juhtimist ning oleme omalt poolt valmis igati panustama tasakaalus lahenduste leidmises. Eelkõige plaanime Eesti eesistumise ajal keskenduda maanteetranspordi turu heale toimimisele ja juhtide õiguste kaitsele," ütles Simson.

Euroopa Komisjoni mais esitatud maanteepakett muudab nõudeid, mis kehtivad rahvusvahelisi auto- ja bussivedusid tegevatele kaugsõidujuhtide töö- ja puhkeajale ning palganõuetele ajal, mil nad veedavad oma tööaega teistes liikmesriikides.

Erinevad liikmesriigid tasustavad tööd ja pakuvad töötajate sotsiaalseid tagasi erinevalt. Küsimus on, kuidas reguleerida sellises olukorras välisriigis tehtava töö tasustamine. Näiteks, kui Eesti autojuht teeb oma tööd Saksamaal, siis kas talle peaks kohalduma Eesti või Saksamaa alampalk ja sellest tulenev sissetulek, lisaks muud sotsiaalhüved, näiteks puhkus.

Samuti soovib Euroopa Komisjon täpsustada nõudeid ja järelevalvereegleid sellistele vedudele, mis toimuvad küll ühe liikmesriigi piires, kuid vedajaks on mõne muu liikmesriigi ettevõte. Lisaks on komisjoni poolt esitatud paketi osaks ka teekasutustasude määramist reguleerivad eelnõud.

Lisaks arutlesid ministrid nõukogul kutseliste juhtide ametikoolituse, liiklusohutuse, Euroopa meretranspordi poliitika, Euroopa Lennundusohutusameti alusmääruse, kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta siseveeteede sektoris, lennunduse julgeoleku ja EL-i jalgrattapoliitika teemadel.

Ministrite kohtumist juhtis Simson.