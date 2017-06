Kinnisvaarendaja aitab aktivistidel Reidi tee vastu võidelda

Möödunud aastal algatas linnauuringutega tegelev MTÜ Linnalabor rahastuskeskkonnas Hooandja avaliku korjanduse, et korraldada diskussioon Russalka äärde rajatava Reidi tee üle, sooviga projekt sellisel kujul peatada.

Vajalik raha saadigi kokku, muuhulgas ulatas kõige suurema abikäe kinnisvaraarendaja Metro Capital, kes tegi mitmesajaeurose toetuse avaliku debati korraldamiseks. Augusti keskel toimunud debatti sisse juhatades tänas Linnalabori esindaja spetsiaalselt Metro Capitali nende panuse eest.

"Aitäh kõigile hooandjatele, kes annetasid meile! Ja siinkohal ma tahan eriti tänada Metro Capitali, kes oli meie kõige suurem toetaja. Aitäh, et Eestis on olemas kinnisvaraarendaja, kelle jaoks kvaliteetne linnaruum ei ole ainult reklaam, vaid päriselt tehtav tegu," tunnustas Anni Müüripeal ettevõtmise suurtoetajat.

Nüüd, mil MTÜ Eesti Roheline Liikumine on andnud Reidi tee arenduse kohtusse, vaidlustades väljastatud ehitusloa, kogub ühing Hooandjas raha õigusabi- ja kommunikatsioonikulude katmiseks. Taaskord on Metro Capital lubanud, et kui vajalikust summast puudu jääb, on nad valmis toetama.

Metro Capitalil on Reidi teega seotud ärihuvi: ettevõte on rajanud Kadrioru mereäärsesse ossa Tivoli elurajooni ning arendab selle kõrvale Kiikri elurajooni. Mõlemad asuvad kavandatava Reidi tee vahetus läheduses, seega nende huvides lärmakas magistraal pole. Ka Lauluväljaku merevärava parkla äärde rajatav Meerhofi luksuskorteritega elamu jääb uue magistraali vahetusse lähedusse.

Metro Capitali juht Mart Habakuk ei salgagi, et nad aktiviste nende võitluses toetavad, sest Reidi teed nad kavandataval kujul ei poolda.

"Kui Hooandja algatusest jääb natuke puudu, on plaanis toetada küll, jah. Arhitektid on joonistanud mitmeid erinevaid variante, mis ei ole jõudnud diskussiooninigi, aga seal oleks kindlasti ka paremaid variante. Praeguse versiooniga on küsimuse all hektar Kadriorgu, mida ollakse valmis loovutama," ütleb Habakuk.

Ta lisab, et linn on tellijana seadunud omale lati väga madalale ja siis sellest üle hüpanud. Põhjuseks on ikka raha - Euroopa Liidult saadi raha sadamatranspordi probleemi lahendamiseks, ent linnaruumi arengut sellega ei saavutata, paraku vastupidi.

"Nii, nagu seal kavas on, tekib transiitliikluskoridor mere ja vanalinna vahele. See võis olla 90ndatel hea mõte, aga mitte praegu. Kindlasti on olemas palju häid lahendusi ka muul kujul," ütleb Habakuk. "Need puhkealad, mis sinna Reidi tee äärde on kavandatud, on 65-detsibellises müratsoonis, ega keegi seal puhkama hakka," toob ta näiteks oma vastuseisu põhjuse.

Habakuk ütleb, et tema vastuseis ei tulene ärilisest huvist, sest nende arendus ulatub vaid 30 meetri laiuses kavandatava magistraali äärde, samas usub ta, et nende arendusele leiduks ostjaid rohkem, kui majade äärde jääks tavaline sõidutee haljasalade ja puhkevõimalustega, mida ka kasutada tahetaks.

Seda, et nende arenduse äärde uut teed plaanitakse, teadsid Metro Capitali juhid algusest peale, ent selle ulatus ja olemus sai neile teatavaks alles möödunud suvel. Siis asutigi aktivistide võitlust sellega toetama.

Samas rahalist piiri kinnisvaarendaja enda sõnutsi paika pannud pole, kui suureks nende toetus roheliste kohtukuludele kujuneda võiks.

"Nagu me oleme öelnud - kui neil vajalikust summast puudu jääb, siis toetame. Me ei ole rahalist piiri paika pannud," ütleb Habakuk.

Linnaosavanem kardab valimisi

Pirita linnaosavanem Tõnis Mölder (KE) leiab, et kinnisvaraarendaja soov on, et teed võimalikult aeglaselt ehitataks, siis jõuavad nad rohkem kinnisvara selle ajaga realiseerida. Ta ise Metro Capitali vastuseisu ei mõista, leides, et Reidi tee ehitus hoopis arendaks Russalka-äärset ala.

"Reidi tee pigem annaks indu juurde, kui et võtaks kvaliteeti vähemaks. Minu hinnangul on Reidi tee projekt selline, mis annab nii jalakäijatele kui tervisesportlastele juurde võimalusi, mis täna puuduvad, näiteks rekreatsioonivõimalused seal täna täiesti puuduvad, on ainult tühermaa," põhjendab Mölder.

Mölder ütleb, et Metro Capital ka ise püüdnud projekti varem kohtu kaudu vaidlustada, kuid tema usub vaid arendaja ärilistesse, mitte keskkonnakaitselistesse huvidesse. Linnaosavanem usub, et aktiviste toetades võib arendaja oma eesmärgi ka saavutada ja Reidi tee ehitus sellisel kuju peatatakse.

"Tänane olukord on päris keeruline - Euroopa rahastus on sellele projektile antud ja kui linn ja riik ei suuda seda lähiaastatel ellu viia, siis EL võib sellest rahastustest teatud hetkel loobuda. Kohtuveskid võivad jahvatada väga aeglaselt läbi kolme astme, nagu me teame," hoiatab Mölder. "Ärme unusta ka, et oktoobris on valimised ja piisab vaid kellelgi teisel tulla võimule, kelle eesmärk ei ole Reidi tee valmimine ja siis see võibki jääda seisma. See kindlasti pole Tallinna elanike ja eriti Pirita elanike huvides."