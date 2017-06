"Aktuaalne kaamera" uuris brittide ootusi uuele valitsusele

Konservatiivist peaminister Theresa May kuulutas välja erakorralised valimised, lootuses tugevdada mandaati eesseisvateks Brexiti kõnelusteks Brüsseliga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Londonis elaval Steve'il on Brexiti puhuks oma kindlustuspoliis. "Pärast Brexiti referendumit mõtlesin, et oleks hea kui saaksin kindlustada EL-is koha, kust oma ettevõtteid majandada. Eestil on suurepärane programm, mille kaudu on lihtne oma ettevõtet juhtida, nii et ma liitusin sellega," rääkis Steve, et on Eesti e-resident.

Valimiste põhilised väljakutsed on Steve'i sõnul ebavõrdsuse vähendamine ja investeeringute suurendamine tervishoius ja taristus.

Suurem osa noori britte toetab leiboriste.

Mehima aitab leiboristidel kampaaniat teha ja teeb valimisjaoskonna ees statistikat, kes hääletamas käivad. "Ma ei välistaks praegu midagi. Ma olen optimist. Ma olen tänase suhtes väga närviline," ütles ta.

Jeremy Corbyni juhitud leiboristidel võib olla sümpaatseid ideid, aga neid pole võimalik rahastada, leiab Rebecca.

"Kõige tähtsam on majandus. Meil on vaja tugevat ja stabiilset majandust, mitte vabaneda kõigist ettevõtetest ja kõrgepalgalistest, kes rahastavad Suurbritanniat," selgitas ta.

On ka hulk inimesi, kes ütlevad, et häid valikuid polegi. "Mul pole mingit valikut. Ma hääletasin kõige väiksema kurjuse poolt," ütles Betina.

"Ma arvan, et nad kobavad pimeduses, sest Cameron korraldas neile korraliku jama ja nad ei tea nüüd, mida teha," kommenteeris Richard.

London Bridge'i juurde on toodud kümneid lillesülemeid. Laupäeval tapsid terroristid seal kaheksa inimest ja vigastasid kümneid.

Valimiste favoriit, peaminister Theresa May lubab kõrvaldada kõik takistused terrorismivastaseks võitluseks, isegi kui see tähendab inimõiguste kaitse ümbertegemist.

"Ma küsiksin temalt, miks ta sellega viimased seitse aastat pole tegelenud. Ta on olnud siseminister, ma ei tea, miks ta sellega pole tegelenud. Ähvardades meid välja viia julgeolekukoostööst Euroopaga pole õige viis sellega tegelemiseks," rääkis Steve.

Valimisjaoskonnad suletakse Eesti aja järgi südaööl.