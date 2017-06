Rail Balticu vastaste sõnul on tasuvusanalüüsis valearvestusi

Samuti leidsid projekti vastased, et see ei ole sotsiaalmajanduslikult tasuv ega saaks Euroopa Liidult vajalikku rahastust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See projekt ei ole sotsiaalmajanduslikult tasuv, sest veoautode saastemõjud on kordades ülehinnatud. Veoautode saastemõjud on sellepärast olulised, et see oleks see efekt, mida me puhta õhu näol võidame, kui maanteedelt lähevad autod ja kaubad rongile," selgitas ACE Logisticsi nõukogu esimees Karli Lambot.

Rail Balticu esindajad aga kinnitasid, et nende tellitud analüüsis on kõik arvutused korrektsed.

"Ernst&Young'i poolt tehtud arvutused on õiged ja neid norme, millele viitab opositsioon, kasutatud arvutustes ei ole ehk projekt on rahastamiskõlbulik," kinnitas RB Rail AS planeerimis- ja rakendusvaldkonna juht Kaido Zimmermann.