Kriitikute sõnul võiks Tartus uue keskuse rajamise asemel vanu korrastada

Reformierakonna üks peamisi valimislubadusi Tartus on kultuurikeskuse rajamine Poe tänava ja kaubamaja vahel asuvasse parki. Ehkki kultuurikeskuse rajamise samasse piirkonda näeb ette ka kesklinna üldplaneering, ütlevad kriitikud, et praegune Reformierakonna plaan on liiga kulukas ning uue keskuse ehitamise asemel tuleks renoveerida olemasolevad.

Reformierakonna idee järgi tuleks kultuurikeskus 1819. aastal avatud Kaubahoovi platsile, mis ligi sada aastat hiljem sai tuntuks Jänese Kaubahoovina, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegusel Poe tänava ja kaubamaja vahelisel haljasalal võiks Reformierakonna lubaduse järgi asuda raamatukogu ja kunstimuuseumi ühishoone. Hoone ümber jääks ka pargiala.

Ehkki kultuurikeskuse ehitamisest on Tartus räägitud juba aastakümneid, pole 19 aastat koalitsioonis olnud Reformierakond keskuse rajamist varem lubanud.

"Eks on olnud palju teisi töid, mis Tartu linnas on tulnud ära teha, ja Tartu linn, samamoodi nagu mõni teinegi linn, ei saa mitte kunagi valmis. Praegu me läheme ühe põhilubadusena selle ideega valimistele välja," rääkis Tartu linnapea, Reformierakonna linnapeakandidaat Urmas Klaas.

Sotsiaaldemokraatide Tartu linnapeakandidaadi ja Tartu abilinnapea Jarno Lauri sõnul pärineb kultuurikeskuse rajamise idee sotsiaaldemokraatidelt.

Kuigi juba 2010. aastal toimus kunstimuuseumi ja linnaraamatukogu ühishoone arhitektuurivõistlus, pole koalitsiooni kuuluva Lauri sõnul seni olnud erakondadel keskuse ehitamiseks piisavalt poliitilist tahet.

"Lemmit Kaplinski 17. aprilli artiklist on innustust saanud veel teisedki erakonnad peale sotsiaaldemokraatide. See annab kindluse, et võib olla päris tõenäoline, et see kultuurikeskus Tartusse ikkagi ka tuleb," rääkis Laur.

Valimisliidu Tartu Heaks esinumbri Jüri-Ott Salmi hinnangul tuleks uue kultuurikeskuse ehitamise asemel renoveerida olemasolevad kultuuriasutused.

"Pigem me peaksime vaatama seda, kas juba olemasolevate objektide näol ei ole tegemist olukorraga, mis võib-olla on ohtlik ja mida peaks eelkõige korda tegema, ja siis asuma uute objektide ehitamisele. Me näeme ka, et raamatukogu kontseptsioon vajaks kindlasti uuendamist ja uusi ruume. Kui seda kavandada ja ehitada sinna kesklinna parki, siis ma arvan, et peab kindlasti kaaluma, kas see on kõige parem koht," arutles Salm.

"Me oleme selle koha ju läbi vaielnud kesklinna üldplaneeringu arutelu käigus ja koht on selle jaoks südalinna reserveeritud," kommenteeris Klaas.

Tema sõnul maksaks kultuurikeskus hinnanguliselt 10 miljonit eurot ning see võiks valmida nelja aasta jooksul.