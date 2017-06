Tralla: väiksemat kui 30-kohalist edu peetakse Mayle läbikukkumiseks

Londonis viibiva ERR-i ajakirjaniku Johannes Tralla sõnul on erakorralised valimised peaminister Theresa Mayle justkui küpsuseksam ning väiksem kui 30-kohaline edu leiboristide ees oleks läbikukkumine.

Tralla rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et see, kas konservatiivide liider Theresa May tegi õige otsuse, kui kuulutas välja erakorralised valimised, hakkab selguma Eesti aja järgi pärast südaööd, mil avaldatakse ka esimesed lävepakuküsitlused.

"Aprilli keskel ennustasid küsitlusfirmad, et May suudab konservatiividele tagada umbes sajakohalise enamuse, mis oleks oluline samm edasi ja oleks mõnes mõttes May küpsuseksami edukas sooritamine. May pole konservatiivide liidrina kunagi valimistel käinud ja kui ta partei David Cameronilt üle võttis, siis viimastel valimistel saavutasid konservatiivid mõningase enamuse. See on aga suhteliselt väike ja on tegelikult takistanud Mayl väga jõulist poliitikat ajada, sest partei, kes tema taga on, ei ole sada protsenti ühtne," rääkis Tralla.

"Kui May peaks täna saama tulemuse, kus edumaa leiboristide ees on väiksem kui 30 kohta, siis peetakse seda üldiselt suureks läbikukkumiseks ja siis võib küll öelda, et May võttis liiga suure riski erakorralisi valimisi väljakuulutades," lisas ta.