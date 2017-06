Minister: Katar ei anna alla välispoliitilises tülis araabia riikidega

Katari välisminister šeik Mohammed bin Abdulrahman al-Thani ütles, et eelistab süveneva kriisi lahendamiseks diplomaatiat, mitte sõjalisi vahendeid, vahendasid BBC ja Reuters.

Šeik Mohammedi sõnul isoleeriti Katar, kuna riik on edukas ja edumeelne.

"Me oleme rahu-, mitte terrorismimeelne platvorm. See vaidlus ohustab stabiilsust kogu regioonis. Me ei ole valmis alla andma ja me ei ole kunagi valmis loovutama oma välispoliitika sõltumatust," märkis minister.

Tema sõnul pakkus Iraan kolme oma sadamat, mille kaudu toitu ja vett katari tarnida, kuna varud on vähenemas. Tema sõnul pole pakkumist aga veel vastu võetud. Katar sõltub tugevalt toiduimpordist ning praegune kriis on toonud kaasa varude kogumise ja toidupuuduse.

Šeik Mohammedi sõnul pole Katar kunagi varem kogenud sellist vaenulikkust nagu nüüd.

Katar eitab väiteid, et toetab islamiäärmuslust.

Araabia Ühendemiraatide välisministri Anwar Gargashi sõnul õhutab Katar tüli, kui otsib vaidluses abi Türgilt ja Iraanilt.

Katari meediaagentuur Al Jazeera teatas neljapäeva õhtul, et nende süsteeme on tabanud küberrünnak. "Al Jazeera Media Netrworki kõik süsteemid, veebilehed ja sotsiaalmeediaplatvormid on küberrünnaku all," märkis agentuur Twitteris.

Al Jazeera on sattunud ka praeguses vaidluses sihikule, näiteks mai lõpus blokeerisid teised Pärsia lahe riigid agentuuri.

Saudi Araabia ja veel mitu riiki katkestasid esmaspäeval diplomaatilised sidemed ja lennuühenduse Katariga. Kuveidi emiir püüab vaidlust vahendada.