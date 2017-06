Kolmeaastane saksa lambakoer Isak on politsei- ja piirivalveameti Kärdla kordonis ametis olnud kolm aastat. Jõulumäele tuli ta koos oma juhi Ketlyn Pälliga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koerajuhi arvates on koerad võistlustel üldiselt alati tublid, kuid peremees ise peab suutma külma närvi säilitada.

Koera koolitamine käib läbi mängu ja igapäevaselt koos patrullides.

"Kuna preemia on mäng, siis põhiaeg on mängimisel, aga siis teeme trenni ja jälge ja narkot. Ma arvan, et on lõbus, kogu aeg tegeldakse," rääkis Päll.

Narkokorertel tuli kolme päeva jooksul otsida narkootilisi aineid nii maastikul kui ka kinnises ruumis. Samuti võisteldi kuulekuses . koer pidi väga täpselt alluma vaid oma juhi käsklustele.

Teenistuskoeraks ei saada vaid treenides, koeral peavad olema teatud eeldused.

"Heal teenistuskoeral peavad olema head instinktid ehk ta peab olema kogu aeg valmis tööd tegema, ta peab tahtma tööd teha. Ta peab olema kuulekas ja tal peab olema endal ka teatud tasakaalu," selgitas narkokoerte kutsemeisterlikkuse võistluste peakorraldaja Tõnu Tänav.

Tänavu võitis võistluse Tallinna vangla teenistuskoer Ronni koos koerajuhi Annika Toomega.