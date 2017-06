Reede päeval sajab hoovihma, sooja on kuni 20 kraadi

Eeloleval ööl pilved hõrenevad ja ilm on suurema sajuta, üksnes Kirde-Eestis on pilvisem ja vihmasem, kohati tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, vaid saartel ulatub lõuna- ja edelatuul 9 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 10, rannikul kuni 12 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on suurema sajuta, vaid saartel võib tiba vihma tulla. Puhub nõrk läänekaare tuul ja õhusooja on 10 kuni 14 kraadi.

Päeval areneb pilverünki ning hoovihma sajab laialdaselt, lääneservas aga harva. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhusooja on 16 kuni 20, sajupilvede all ja rannikul kohati 14 kraadi.

Õhtul on nii selget taevast kui ka pilverünki. Kohatised vihmahood on tõenäolisemad Põhja- ja Kesk-Eestis. Tuul on nõrk, õhusooja on 14 kuni 19 kraadi.

Laupäeva öö on suurema sajuta, udune ja rahulik. Päeval areneb taas rünkpilvi ja pärastlõunal tuleb mandril vihma, saartel on ilmselt kuiv. Temperatuur jääb öösel alla 10 kraadi, päevon 20 kraadi ümber.

Pühapäeval peaks kõrgrõhuhari pilvede arengut tõkestama. Suuremat sadu ei tule ja paistab ka päikest. Selgem öö on jahe, päevasoe kerkib üle 20 kraadi.

Esmaspäeva päevaks toob madalrõhkkond vihma ja sajus on sooja vaid veidi üle 15 kraadi.

Teisipäeval sajab hoovihma, ilm on jahe ja tugev läänetuul lisab kõledust.