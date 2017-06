ÜRO: ISIS on muutnud oma sõjalist struktuuri

ÜRO poliitikaasjade osakonna juhi sõnul on äärmusrühmitus ISIS ümber korraldanud oma sõjalise struktuuri, andes alama astme komandöridele rohkem volitusi ning ärgitades rünnakutele väljaspool konfliktitsoone.

Jeffrey Feltman ütles neljapäeval ÜRO Julgeolekunõukogule, et ISIS-est lähtuvat ohtu suurendab rühmituse tegevus veebis ja sotsiaalmeedias, kaasa arvatud Euroopas.

"Kuigi ISIS-e sõnumite levik on viimase 16 kuu jooksul kahanenud, siis see oht püsib, sest selle toetajad väljaspool Süüriat ja Iraaki koguvad ja jagavad laiali seda propagandat," lausus Feltman.

Ta ütles, et ISIS-ega seotud rühmitused Põhja-Aafrikas osutavad endast tõsist ohtu ning ISIS on esitamas väljakutset Lääne-Aafrikas kanda kinnitanud terrorivõrgustiku Al-Qaeda harudele. Ta rõhutas, et ISIS-e tegevused Somaalias ja Jeemenis esindavad aina suurenevat ohtu ning ISIS-est lähtuv oht Kagu-Aasias samuti suureneb.