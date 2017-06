USA presidendi advokaat lükkas Comey väited tagasi

Kasowitzi sõnul ei esitanud Trump kunagi Comeyle nõudmisi lojaalsuse osas.

"President ei öelnud mister Comeyle, et ma vajan lojaalsust või ootan lojaalsust ega üldse midagi vastavasisulist," kinnitas Kasowitz.

Comey väitel nõudis Trump lojaalsust vastutasuks tema FBI juhiks jätmise eest.

Comey andis neljapäeval pea kolm tundi ütlusi senati juurdluskomisjonile. Comey sõnul lõi Trumpi "väga rahutukstegev" ja "väga murettekitav" käitumine nelja silma all toimunud kohtumistel ta "pahviks".

Kasowitz ütles ühtlasi, et võimatu pole uurimise algatamine Comey suhtes seoses tema ülestunnistusega memode lekitamisest.

"Täna tunnistas mister Comey üles eravestluste memode lekitamise oma sõpradele, millest vähemalt üks oli liigitatud salajaseks. Me jätame kohaste võimuesindajate otsustada, kas selles osas peaks algatama uurimise," sõnas advokaat.

Comey tunnistas neljapäeval, et lekitas enda märkmed kohtumistest USA presidendi Donald Trumpiga eesmärgil, et Venemaa mõjutustegevust uurivat juurdlust asuks juhtima eriprokurör.

Comey langetas otsuse memod lekitada mõned päevad pärast vallandamist 9. mail. Vallandamine leidis aset ajal, mil pinged ümbritsesid FBI juurdlust Venemaa püüdlustesse mõjutada 2016. aasta USA presidendivalimisi.

Lekitamise tingis Trumpi säuts 12. mail, milles riigipea hoiatas, et Comey "parem lootku, et meie vestlustest pole ühtegi "lindistust" enne, kui ta hakkab meediale lekitama".

Comey sõnul palus ta memosid vestlustest Trumpiga vahendada Columbia ülikooli õigusosakonnas oleval sõbral. Comey hakkas oma sõnul tegema memosid vestlustest Trumpiga pärast Valges Majas nelja silma 27. jaanuaril toimunud õhtusööki, mil riigipea meenutas, et soovib lojaalsust.

Valge Maja mõistis neljapäeval teravalt hukka väite, et president Donald Trump ja tema valitsus valetasid ja laimasid Föderaalset Juurdlusbürood ja selle endist juhti.

"Võin kindlalt öelda, et president pole valetaja ja ausalt öeldes on see küsimus solvav," ütles Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders pressikonverentsil.

Valge Maja väitis pärast Comey vallandamist 9. mail, et endine peadirektor oli kaotanud FBI töötajate usalduse. Trump lisas ühes usutluses, et FBI on "keerises" ja pole suutnud sellest välja tulla.

Comey andis neljapäeval ütlusi senati luurekomisjonis ning ütles istungi algul, et valitsus levitas pärast tema vallandamist "lihtlabaseid valesid" ning "laimas" nii teda kui ka FBI-d.

Trump teatas neljapäeval Washingtonis, et kavatseb vaenlastega võitlust jätkata ja nurjata kõik katsed tema presidendivõimu kõigutada. President ei viidanud otseselt Comey kuulamisele ega kommenteerinud seal jutuks olnud teemasid.

"Me kavatseme võidelda ja võita," kinnitas Trump toetajatele.