Ratas külastab Leedut, et arutada LNG terminaliga seonduvat

Peaminister Jüri Ratas külastab reedel Leedu sadamalinna Klaipedat, kohtumaks Läti peaminister Māris Kučinskise ja Leedu peaminister Saulius Skvernelisega, et arutada regionaalse LNG terminaliga seonduvat.

Kohtumise fookuses on soov leida lahendus regionaalse LNG terminali rajamiseks, mis mitmekesistaks tarneallikaid ning tagaks stabiilse ja turvalise gaasivarustuse Balti riikidele, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

"Regionaalne LNG lahendus peab olema kulutõhus ning jätkusuutlik pikas perspektiivis. Eesti on valmis arutama erinevaid koostööformaate, kuid nende kuid nende eelduseks peab olema võrdseid võimalusi pakkuv turukorraldus,“ sõnas Ratas.

Eesti soovib rajada regionaalse LNG terminali, aga Leedu president Dalia Grybauskaite ütles hiljuti intervjuus Postimehele, et Eestisse pole arukas terminali rajada, sest Klaipeda ujuvterminal suudab teenindada kõiki Balti riike.

Ratase visiit on osaks Balti valitsusjuhtide otsusest külastada kolme riigi erinevaid gaasiäriga seotud kohti. 9. juunil külastasid nad ühiselt Paldiskit, et tutvuda sealse planeeritava Alexela vedelgaasiterminaliga. Tulevikus on plaanis külastada Läti Inčukalnsi maagaasihoidlat.