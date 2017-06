Eesti Meedia ostab kinnisvaraportaali City24

Baltikumi suurim meediakontsern AS Eesti Meedia on alustanud läbirääkimisi kinnisvaraportaali City24 Eesti ja Läti üksuste ostmiseks.

Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann kinnitas reedel BNS-ile, et Eesti Meedia ja City24 omanikfirma 24 M2 OÜ allkirjastasid neljapäeval ühiste kavatsuste protokolli, mille lõppeesmärk on portaalide ost.

"Loomulikult sõltub tehinguni jõudmine hinnaläbirääkimiste edukusest. Eesti Meedia on teinud idikatiivse pakkumise ja loodame tempokalt liikudes veel enne suurt sügist tehinguni jõuda," ütles Nuutmann, kuid ei soovinud tehingu võimalikku hinda avaldada.

Nuutmanni sõnul järgib Eesti Meedia, kellele juba kuulub Eesti suurim kinnisvaraportaal KV.ee, ostutehingul kõiki seadustest tulenevaid nõudeid, sealhulgas konkurentsiklausleid.

"Ostutehingu õnnestumisel jäävad turule kõrvuti tegutsema nii KV.ee kui ka City24.ee, kellel on vägagi erinevad tehnilised platvormid," lubas Nuutmann.

Ta tõi näiteks, et Eestis tegutseb vaid üks suur automüügiportaal, Auto24.ee, ning see pole kuidagi konkurentsiolukorda turul halvendanud.

City24.ee omanikfirma juhi Ilmar Kompuse sõnul on läbirääkimised alles algusjärgus ja praegu on võimalikust tehingust veel vara rääkida. City24 ostuhuvilisi on olnud teisigi ja Kompus ei välistanud, et ka nendega minnakse läbirääkimistesse.

„City24 käes on nii Eestis kui Lätis pool turust,“ ütles Kompus. Portaalil on tema sõnul läinud viimastel aastatel väga hästi. „Ma detailidesse ei laskuks, aga me oleme hea pruut,“ ütles Kompus.

Kompus ei soovinud kommenteerida ka tehingu võimalikku hinda ja läbirääkimistele kuluvat aega. „Seda ma ei oska öelda, hind kujuneb väga heaks,“ sõnas ta.

Kompuse ettevõte 24 M2 OÜ ostis City24.ee portaali Soome börsiettevõttelt Alma Meedia 2014. aastal.

Veebiportaalide turul on tänavu toimunud mitmeid tehinguid. Mais ostis Eesti Meedia suurima tervisenõustamise keskkonna kliinik.ee. Kuu alguse soetas Baltcapile kuuluv auto.24 autovideode portaali motors24.ee ja autoinfo.ee omanikfirma Meediamootor OÜ.

Baltcap soetas nii auto24.ee kui kuldnebors.ee Sanomalt tänavu märtsis 10 miljoni euroga.