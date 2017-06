Tõniste: ütlen ka edaspidi oma arvamuse välja

Tõniste ütles kolmapäeval "Aktuaalse kaamera" stuudios, et väiksemate maksumuudatuste asemel võiks kaaluda hoopis käibemaksu üheprotsendilist tõstmist. Järgmisel päeval ütles peaminister Jüri Ratas pressikonverentsil, et valitsus käibemaksupoliitikat muutma ei hakka.

Tõniste sõnul ütles ta välja oma isikliku eelistuse. "Ma arvan, et iga minister võib öelda oma eelistusi. Olles ise paar aastat suurest poliitikast eemal, ettevõtja, tundub see mulle kõige lihtsam ja väga ettevõtjasõbralik lähenemine, kus me ei koorma oma ettevõtjaid, ei vähenda konkurentsivõimet ja samas see raha läheb ju abivajajateni," ütles Tõniste.

"Ma pean sellega harjuma, et kui ma saan rahandusministriks, siis iga minu arvamus ja nägemus võib kedagi ehmatada, keegi võib näha seal mingeid kolle, mida tegelikult ei ole. Sest ikkagi täna valitseb valitsuskoalitsioon. Kindlasti olles sellel ametil mul tekib veel oma nägemusi, mis suunas Eesti võiks minna. Ma tahan olla minister, kes neid välja ütleb. See ei tähenda kohe seda, et ma hakkan 100 protsenti seda läbi suruma tänasest valitsuskoalitsioonist," lausus Tõniste.

"Kuna mul on 25-aastane ettevõtja kogemus, siis ma näen omal käel, oma töötajate ja teiste ettevõtjate näol, et kahjuks seaduse tegijad ei adu, et iga nende seadusemuudatus, mis puudutab ettevõtlust - tegelikult kümnete tuhandete inimeste aeg läheb sinna, nad peavad sellega tegelema. Seda ei arvesta keegi, vaadatakse mingit numbrit, mis tegelikult ei kajasta kaugeltki seda kulu, mida kõige pisemgi muudatus kaasa toob. See on see, millele ma tahan rõhku panna, et pole mõtet tegeleda nende pudinatega, mille haldamine läheb kalliks, nende välja mõtlemine ja kontrollimine samuti ja mitte keegi nendest tegelikult lõpuks ei võida," selgitas Tõniste.

Küsimusele, mis võiks olla käibemaksu tõstmise asemel alternatiiviks, vastas Tõniste, et see võiks olla majanduskasv.

"Alternatiiv on majanduskasv, mis tegelikult lahendabki suuresti selle probleemi ära. Täna see maksupakett, eelarvestrateegia on koalitsioonis mitu korda läbi nämmutatud ja ma saan siiralt aru, et keegi ei tahaks seda uuesti avada ja otsast peale alustada. Ja ma ka austan eelkäijate tööd. Ma ei ole tulnud täna sinna, et kohe hakata kõike lammutama," rääkis ta.

Tõniste hinnangul tuleks piirata bürokraatiat ja üle vaadata avaliku sektori kulutused. "Neid kohti on veel, aga seda jõuab ka hiljem rääkida," märkis Tõniste.