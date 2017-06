Amet: Paldiski maantee hõberemmelga võiks võtta kaitse alla

Keskkonnaamet leiab tuginedes dendroloogi ekspertiisile, et Tallinnas Paldiski maanteel asuva hõberemmelga võiks võtta looduskaitse alla.

Tänu kodanikualgatusele on Paldiski maantee 163 maja lähistel kasvav hõberemmelgas veel alles, kuigi sellest mõlemal pool on teetööde tõttu tehtud lageraiet.

Dendroloog Hendrik Relve koostatud ekspertiisist selgus, et käsitletava puu jämedus ega kõrgus ei ulatu Eesti rekordmõõtmetega hõberemmelgate mõõtmete lähedusse, kuid Tallinna sama liigi esindajate seas võib tal siiski olla üsna silmapaistev koht.

"Kaaludes selle puu esteetilist, maastikulist ja kultuurilist väärtust (kõrge hinnang kohalike elanike silmis) võib öelda, et Tallinna piirides on need väärtused puul täiesti olemas. Seetõttu tuleks tõsiselt kaaluda Paldiski maantee äärse hõberemmelga looduskaitse alla võtmist kohalikul tasandil," leidis keskkonnamet ekspertiisile tuginedes.

Kui ta kohaliku omavalitsuse tasandil looduskaitse alla võetakse, peaks piiranguvöönd ulatuma 15 meetri raadiusesse ümber puu.

"Kui 15-meetrise raadiusega piiranguvööndit luua pole võimalik, oleks vaja kaasata kogenud arboriste, kes projekteeriksid teatud linnahaljastuse võtetega puu juurestikule sobivad edasikestmise tingimused. Oluline on, et kuival liivasel kasvukohal oleks juurtele tagatud normaalne õhu- ja niiskusrežiim ning neid ei ohustaks liigne tallamiskoormus. Vaid sel juhul suudab puu säilitada oma senise elujõu," soovitas dendroloog Relve.

Remmelga vanuseks oli hinnanguliselt 70-90 aastat. Puu tervislik seisund on Hendrik Relve hinnangul hea: tüvi, oksad ja koor on suuremate vigastusteta, õõnsusi näha pole.

Dendroloog Relve kirjutab ekspertiisiaktis, et hõberemmelgas on nii Eestis kui Tallinnas haljastutel ja parkides tavaline puu, nii et liigil dendroloogilisest küljest kuigi silmapaistvat väärtust ei ole.

"Esteetilist väärtust hinnates tuleb aga öelda, et see elujõuline, kahara võraga hõberemmelga eksemplar näeb kena välja. Ka maastiku ilmestajana on suurel ja kõrgel puul omaette väärtus," kirjutas ta.