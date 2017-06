Yana Toom: Keskerakonna vene valija ei tunne oma erakonda ära

Toom ütles ERR-i raadiouudistele uuringu tulemusi kommenteerides, et ilmselt Keskerakonna vene valija ei tunne ära oma erakonda.

"Võtame viimase aja sündmused: Mihhail Korbi errusaatmine seoses tema NATO-väljaütlemisega. Ta sunniti vabandama, tal ei lastud minna sirge seljaga. /.../ Ta pidi sööma oma sõnu ja isegi see teda ei päästnud," rääkis Toom.

"See, et Jaanus Karilaid lubab endale igasuguseid väljaütlemisi vene häälte magnetite osas - olgu ta mölakas nagu ta on - keegi ei vaidle talle vastu," jätkas Toom. "Ta on ju erakonna aseesimees ja kui ta räägib, et need vene poliitikud, kes saavad rohkem hääli, on poliitilised marginaalid ja neist tuleb lahti saada, siis see on väga selge signaal vene valijale."

Reedel ERR-i uudistetoimetuse poolt avaldatud Turu-Uuringute AS-i erakondade toetuse uuringust selgus, et kui aprillis toetas venekeelsetest valijatest Keskerakonda 83 protsenti ja mais 79 protsenti, siis juuni alguses oli see näitaja langenud 68 protsendile. Erakonna üldtoetusnumbrit aitas kuu varasemaga samal tasemel hoida toetuse kasv eestlastest valijate seas.