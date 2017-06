Fotod: Eesti-Belgia mängule liikudes tuleb tavalisest rohkem aega varuda

Jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uibolehe sõnul on mängule piletid välja müüdud ja tribüünidele koguneb 10 500 pealtvaatajat, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Staadionile tulek võtab kindlasti kauem aega kui tavaliselt. Aega tuleb varuda ka oma istekoha leidmiseks. Staadionil on mitmed logistilised muudatused - kella 19 on avatud festivaliala, kus on tegemist nii lastele kui ka täiskasvanutele. Esmane piletikontroll on välisperimeetril, siis on festivaliala, seejärel igaüks vastavalt oma piletile märgitud trepist pääseb staadionile sisse," selgitas Uiboleht.

"Liiklusskeem on mõnevõrra muutunud, mis tähendab, et A Le Coq Arena vahetusse lähedusse pääseb ainult Marta tänava kaudu ja ainult erilubadega ehk inimesed, kes tulevad autoga, kindlasti peavad arvestama, et auto tuleb jätta kaugemale või võimalusel mõtlema ühistranspordi võimalusele või jalgrattaga või jalgsi tulemisele. Tasub tulla tund aega varem, sest siis on kindel, et jõuate oma istekohale, jõuate mängu alguseks," lisas ta.

Eesti-Belgia MM-valikmäng algab kell 21.45.