AirBalticu lend Tallinnast Viini pidi lahkuma neljapäeva õhtul kell 18.45, kuid Ungarist pärit reisija Levente Poljaki sõnul see tühistati ning suur hulk reisijaid pidid enda eest ise hoolitsema, vahendas Läti rahvusringhääling.

"Reisijad said tühistamisest teada umbes 19.30, siis me pidime check-ini alas järjekorda võtma. Protseduuride kohta informatsiooni ei olnud, oli vaid kaks lennujaamatöötajat 60 reisija, sealhulgas koolirühmade ja vanemate inimeste teenindamiseks. Need, kes olid järjekorra lõpus, pidid ootama ligi neli tundi, et lahendust saada," rääkis Poljak.

Väike grupp reisijatest nõudsid EL-i seadustest tulenevaid õigusi, mille hulgas on pikkade sunnitud ootamiste ajal eine ja ööbimiskoha saamine.

"Kuna lennujaamas on sooja vett vaid tualettides, siis me korduvalt palusime vett ja toitu, viidates enda reisijaõigustele, mis näevad ette eine ja värskenduse pakkumist. Lennujaamatöötaja ütles meile korduvalt, et nad saavad anda vaid vautšereid, kuid kõik restoranid olid juba suletud. Ainsal avatud restoranil ei olnud lepingut lennujaama vautšerisüsteemiga. Pärast surveavaldamist paigaldasid nad veeaparaadi, tänu millele me saime vähemalt juua," kirjeldas Poljak.

Tema sõnul pidid reisijad sööma seda, mida nad olid kingitusteks kaasa ostnud.

"Tallinna lennujaama töötajad ütlesid meile, et neil ei ole rohkem vabu hotellitube, vaatamata nende seadusest tulenevale kohustusele pakkuda majutust kõikidele reisijatele, kelle reis on tühistatud. Meile öeldi, et airBaltic oli andnud neile võimaluse broneerida vaid 15 tuba. Umbes 22 ajal paluti meil ise majutus leida, mis hüvitatakse kuni 70 euro ulatuses," rääkis ta.

Hiljem sai lennujaam reisijatele tube juurde broneerida.

Poljaki sõnul pani airBaltic inimesed reedestele lendudele, mis olid tema sõnul algsest halvemate tingimustega. Tema sõnul ei võimaldanud lennujaam teha airBalticule tasuta telefonikõnesid.

"Kokkuvõttes, nii airBaltic kui ka Tallinna lennujaam ei suutnud pakkuda meile vajalikke teenuseid. Lennujaam viitas korduvalt airBalticu vastutusele, samal ajal kui airBaltic ei olnud kättesaadav ning selle esindajat ei olnud lennujaamas. Lisaks, lennujaamatöötajad andsid meile korduvalt valeinfot ja tegid kõik, et vältida broneerimiste, majutuse ja meie toitmisega seotud kulusid," rääkis Poljak.

AirBalticu kommunikatsioonijuhi Alise Briede sõnul vabandab ettevõte ebamugavuste pärast. Lennufirma selgitas, et suvehooaja ja täisbroneeritud hotellide tõttu oli lennujaamatöötajatel keeruline osasid reisijaid majutada. Reisijatel, kes pidid ise majutuse eest maksma, palutakse võtta ühendust airBalticu klienditeenindusega.

AirBalticu kinnitusel uuritakse neljapäeval tekkinud olukorda, et välistada sarnaste juhtumite tekkimine tulevikus.

Tallinna lennujaama pressiesindaja ütles Läti ringhäälingule, et küsitleb neljapäeva õhtul tööl olnud töötajaid.