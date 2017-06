ERR Londonis: May kaotas paljude silmis oma usaldusväärsuse

"Kui ta valimised aprilli keskpaigas välja kuulutas, loodeti suurt edu. Theresa May lootis, et ta võib-olla saab parlamendis juurde 150 kohta, mis kindlustaks talle väga turvalise enamuse. Aga poliitiline mängurlus ei tasunud ennast ära ja May sai väga kõvasti vastu näppe," rääkis Tralla "Aktuaalsele kaamerale".

Ta lisas, et tavaliselt sellises olukorras oodataks Maylt ametist tagasiastumist. May on aga kinnitanud, et moodustab valitsuse Põhja-Iirimaa Demokraatlik Unionistliku Partei (DUP) abil.

Tralla sõnul on pärast valimisi võitja nägu ees Tööpartei liidril Jeremy Corbynil. "Ta küll valimised kaotas, kuid suutis näidata ennast parketikõlbuliku poliitikuna ja näitas ka, et Tööpartei sotsialistlikum suund on nüüd valijate poolt ametlikult heaks kiidetud ja saanud ka suure noorte toetuse," rääkis ajakirjanik.

Tralla kinnitusel on Suurbritannial ees väga keerulised ajad, sest aeg surub takka Brexiti kõnelustega alustamiseks.

Tema sõnul on Brexiti kõnelustega seoses laias laastus kaks stsenaariumit.

"Kas Suurbritannia suudab end kokku võtta ja mõistab, et tegelikult ei suuda London Brexiti kõnelusi dikteerida ja minnakse leebe Brexiti teed ja konstruktiivsetesse aruteludesse Brüsseliga. Või teine variant, mida näevad skeptikud, et tegelikult May ja konservatiivid ei suuda oma väiksema koalitsioonipartneriga saavutada selget kokkulepet, mida nad Brexitist ikkagi tahavad ja see kaheaastane periood tiksub täis ilma igasuguse kokkuleppeta, Suurbritannia kukub EL-ist välja. See on negatiivne stsenaarium, mis tähendab Suurbritanniale tõenäoliselt majanduslikku hävingut," selgitas Tralla.

Brexiti kõnelused peaksid algama juba kümne päeva pärast. Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Federica Mogherini sõnul on britid oma seisukohtade selgitamisega niigi venitanud. Kõnealune olukord vaid lisab segadust. Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri sõnul ei tohiks London nüüd Brexiti kõnelusi edasi lükata.

Peaminister Theresa May lubab graafikust kinni pidada ja riigi rasketest oludest välja tuua. "Tulen just kohtumiselt tema kõrgeaususe kuningannaga ja moodustan nüüd valitsuse. Valitsuse, mis loob kindluse ja juhib Suurbritannia läbi nendest kriitilistest aegadest. See valitsus juhib riigi läbi otsustavate Brexiti kõneluste, mis algavad kümne päeva pärast ja viivad ellu Suurbritannia rahva tahtmise viia riik Euroopa Liidust välja," rääkis May.

Theresa May on aga juba näidanud, et võib olukordi vägagi valesti arvestada ning opositsiooniliste jõudude hinnangul ei saa selline inimene nii keeruliste aegadel valitsust juhtida.

Konservatiivid lootsid ennetähtaegsete valimistega oma mandaati tugevdada. Selle asemel kaotasid nad parlamendis enamuse. Endise 330 koha asemel said nad 318. Enamusest jäi kaheksa häält puudu.

Brexiti kampaania üks juhtivatest jõududest, Briti Iseseisvuspartei, ei saanud ühtegi kohta. Oma positsioone parandasid märgatavalt opositsioonilised leiboristid.