Tallinna lahe haisuprobleemi taga võivad olla vetikad

Merelinnale omaselt levib Tallinna kohal aeg-ajalt ebameeldiv lõhn. Tartu Ülikooli mereinstituudi teadlased sukeldusid reedel merre ning tõid pinnale niitjaid vetikaid, mis on peamisteks haisutekitajateks.

Tallinna lahe haisuprobleem on kestnud juba pikalt ning ka reede hommikul oli Pirita teel tunda merelt tulevat tugevat lehka, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Üks võimalikke põhjuseid, mis seda haisu võib tekitada, on vetikad kui nad lagunevad. Meie siis vaatame, kus need vetikad siin võivad kasvada ja kui palju neid siin Tallinna lahes on," rääkis Tartu Ülikooli vanemteadur Tiina Paalme.

Haisutekitajate biomassi on vajalik teada selleks, et arvestada juba ette, kui suures koguses tuleb vetikaid kaldapiirkonnast hiljem ära koristada.

Teadlased panevad linlastele südamele, et merre ei tohi juhtida saasteaineid, sest need panevad vetikad veel enam vohama ja mere haisema.

"Eesti Keskkonnauuringute keskuse abiga paigaldatakse ka Pirita tee äärde paar-kolm n-ö haisunina. Tegemist on elektroonsete seadmetega, mis mõõdavad tekkiva haisu taset ja mille järgi saab teha kindlaks, mis ajal hais täpselt intensiivsem on ja mis seda võiks põhjustada," selgitas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Kadri Kauksi.

Tulevikus saavad haisuninade vahendusel kõik inimesed internetist vaadata, kui tugev hais parasjagu mere ääres on.

Tegemist on keskkonnaministeeriumi tellitud haisu-uuringuga, mille üheks etapiks on maist oktoobrini vetikaid koguda. Lisaks mõõdetakse ka saasteainete hulka, haisutaset ning valmistutakse vetikate eemaldamiseks.