Lalsi kiriku katus loodetakse vabatahtlike abil sügiseks vettpidavaks saada

Viljandimaal Lalsi külas asuva õigeusukiriku taastamine on hea näide sellest, kui suur jõud on vabatahtlikul tööl. Meistrite juhendamisel ja muinsuskaitse valvsa pilgu all loodetakse sügiseks kiriku katuse läbijooksud peatada, kuid tööd jätkuvad kindlasti ka edaspidi.

Kui "Aktuaalne kaamera" kevadel Lalsi kirikut väisas, haigutasid laes suured augud. Need augud on alles veel praegugi, ent kiriku sisemusse ja katusele kerkinud tellingud annavad märku, et peagi kõik muutub, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Oleme alustanud puitkonstruktsioonide parandamisega, samal ajal tehakse ka soklitöid. Kõik on nii nagu mõeldud," kinnitas Lalsi kiriku taastamise projektijuht, vabatahtlik Andres Uus.

Esmalt eemaldati kiriku müüride äärest meetrijagu pinnast, vabatahtlike abiga vahetatakse välja mädanenud puitkonstruktsioonid, taastatakse alla kukkunud karniisid, täidetakse sokli vuuke. Esimene eesmärk on tagada, et katus vihmavett enam läbi ei laseks.

Iga päev on ametis kümmekond inimest, möödunud nädalal osalesid vabatahtlikud ka Lätist ja Prantsusmaalt.

"Tiimi juhtkond on väga professionaalne, Eesti tipptasemel tegijad. Kindlasti ma saan siit väga palju olulist enda jaoks teada. Aga teiselt poolt on see väga hea võimalus panustada kogukonna ja üldise atmosfääri jaoks," rääkis Tartumaalt appi läinud üliõpilane Martin Raat.

"Elu on õpetanud, et saamisrõõm kipub olema lühem kui andmisrõõm. See on minu ja ka nende samade sõprade mõte, kes siin on. Seda me oleme aja jooksul õppinud ja loodame, et jätkub seda tegemist veel tulevikus ka," ütles Andres Uus.

"Inimesi on väga erinevaid. On olnud neidki, kes ongi professionaalsed ehitajad, võtavad oma suvisest, tõesti kiirest ehitusajast paar päeva ja tulevad appi. Meil on suur kasu neist olnud," kinnitas Lalsi külakogukonna eestvedaja Sven Andreson.

Ligi 150 aastat tagasi valminud Lalsi Püha Nikolause kirik saab vabatahtlike annetuste ja tööga lõplikult korda loodetavasti juba lähiaastatel.

"Muidugi võib öelda, et raha on palju puudu, et selle kõigega lõpule jõuda. Aga loodame, et kunagi saame selle projektiga edasi mindud ja saame selle asja korda," ütles Andreson.