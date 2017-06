May jätab mitu võtmeministrit välja vahetamata

Uut valitsust moodustama hakkav Briti peaminister Theresa May kinnitas reedel, et neljapäeval toimunud valimiste järel ta oma senise valitsuse võtmeministreid välja ei vaheta.

Ametisse jäävad rahandusminister Philip Hammond, välisminister Boris Johnson, Brexiti minister David Davis, kaitseminister Michael Fallon ja siseminister Amber Rudd, teatas peaministri kantselei.

May sai reedel kuningannalt volituse moodustada ennetähtaegsete valimiste järel uus valitsus.

May teatas, et moodustab uue valitsuse Põhja-Iirimaa Demokraatliku Unionistliku Partei (DUP) toel.

"Käisin just kuninganna juures ning moodustan nüüd valitsuse - sellise valitsuse, mis suudab tagada kindluse ja viia Suurbritannia edasi sellel meie riigi jaoks kriitilisel ajal," lausus May pärast naasmist Buckinghami paleest, kus sai monarhilt loa moodustada uus valitsus.

May sõnul kavatseb ta kinni pidada ajakavast, mis näeb ette Brexiti-kõneluste algamise 19. juunil. May kinnitusel kavatsevad Konservatiivne Partei ja DUP koos täita Brexiti lubaduse.

"Ootan pikisilmi koos töötamist meie DUP sõprade ja liitlastega," ütles May. "Meie kaks erakonda on nautinud tugevat suhet paljude aastate jooksul ning see annab mulle kindlust arvata, et suudame koos töötada kogu Ühendkuningriigi huvides," lisas ta.

DUP juht Arlene Foster kinnitas, et vestles Mayga ning et alustab konservatiividega kõnelusi arutamaks, "kuidas võib olla võimalik tuua stabiilsust meie riiki sel suurte väljakutsetega ajal". Foster ei öelnud, kas erakond kavatseb moodustada konservatiividega mitteametliku liidu või läheb nendega valitsusse.

Kinnitamata andmetel on kahel erakonnal 650-liikmelises parlamendis kokku 328 mandaati.

Oodatakse, et Foster hakkab läbirääkimistel nõudma järeleandmisi ning kõrgeid ametikohti uues valitsuses vastutasuks kohtade eest, mida peaminister vajab parlamendis enamuse säilitamiseks.

Foster ütles reedel varasemalt, et Mayl on raske püsida peaministrina. "Kindlasti arvan, et nädalavahetusel võetakse kontakti, kuid minu hinnangul on liiga vara rääkida sellest, mida me teha kavatseme," ütles DUP juht.

Konservatiivne Partei on ka varasemalt toetunud iiri poliitikutele - peaminister John Major toetus 1990. aastate keskel oma valitsuse kindlustamiseks Ulsteri Unionistlikule Parteile.

Põhja-Iirimaa elanikud hääletasid möödunud aastal toimunud referendumil Euroopa Liidus püsimise poolt. DUP toetab nn pehmet Brexitit, mitte May soovitud nn karmi Brexitit. Lisaks tahab erakond, et piir Põhja-Iirimaa ja EL-i liikme Iirimaa vahel püsiks täielikult avatuna nagu praegu.

Lisaks on DUP vastu abordiõigusele ning on mitmes sotsiaalküsimuses konservatiivsel seisukohal.