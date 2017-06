Economist: Mayle sai saatuslikuks kohutav valimiskampaania

Erakorralistelt valimistelt tugevamat mandaati hankima läinud Theresa May mängis maha David Cameronilt päritud napi enamuse parlamendis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on katastroof! Ta kutsus esile valimised, eeldades, et ta saab suure enamuse - 50 või 100 kohta, ja see annaks talle tugevuse rääkida läbi talle sobivad tingimused Brexiti osas. Selle asemel peab ta leppima vähenenud saadikukohtadega," kommenteeris Economisti Euroopa toimetaja Matt Steinglass.

Tema sõnul sai Mayle saatuslikuks kohutav valimiskampaania, mille armetus torkas eriti silma leiboristide liidri Jeremy Corbyni valimisralli kõrval.

Reedel võitja näoga ringi käinud Corbyn jäi küll valimistel teiseks, aga tõestas, et suudab partei toetust kasvatada, pannes sellega punkti leiboristide sisevõitlusele.

"Uskumatu tulemus leiboristide parteile, sest inimesed hääletasid lootuse poolt. Noored ja vanad tulid eile kokku, valimisaktiivsus oli väga kõrge. Väga palju rohkem hääletati leiboristide poolt ja nad tegid seda, sest nad tahtsid, et midagi tehtaks senisest teisiti, ja nad tahavad lootust oma ellu. Nad andsid meile eile rohkem kui kolm miljonit häält juurde," rääkis Corbyn valimistulemuste selgumise järel.

May, kelle autoriteet ja usaldusväärsus said tõsise hoobi, käis reedel kuninganna juures ja lubab nüüd Põhja-Iirimaa unionistide toel moodustada uue valitsuse.

"See tulemus šokeerib Suurbritanniat loodetavasti nii palju, et loobutakse illusioonist, sellest mullist, milles usuti, et saab üksi otsustada läbirääkimistingimuste üle ja Brüssel peab lõpuks tunnistama Londoni üleolekut ja tarkust. Seda ei juhtu. Loodetavasti suudavad briti poliitikud nüüd tegelikkusega leppida," ütles Steinglass.

"Ideaal oleks see, et ta ütleb parteile, et peame loobuma mõttest lahkuda tolliliidust ja ühtselt turult. Valijad on tagasi lükanud need võimalused, mille järgi peaksime lahkuma tolliliidust ja ühtselt turult. Peame nende küsimuste arutamise juurde nüüd tagasi tulema. See tähendaks majanduslikult väiksema kahjuga Brexitit," selgitas mõttekoja Centre of European Reform välispoliitikajuht Ian Bond.

Euroopa Liidu alaline eesistuja Donald Tusk õnnitles Mayd valitsusjuhiks jäämise puhul ning rõhutas oma kirjalikus läkituses, et Brüsseli ja Londoni kiireloomuliseks ülesandeks ning jagatud vastutuseks on Brexiti kõneluste läbiviimine.

Ka Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ning Euroopa Liidu välispoliitika juht Federica Mogherini kutsusid Mayd üles kiirelt kõnelusi alustama.

"Ma loodan, et kõnelused ei lükku edasi. Kõigepealt peame kokku leppima lahkumineku, siis lahkumise viisis, siis tuleb meil välja mõelda meie tulevaste suhete arhitektuur. Ma väga loodan, et nende valimiste tulemused ei hakka mõjutama kõnelusi, mida me nii väga juba ootame," rääkis Juncker.

"Euroopa Liidule heidetakse tihti ette aeglast bürokraatiat. Vabandage mu võrdlust, kuid eile käisid meie Suurbritannia sõbrad valimas. Aasta pärast nende referendumit ei tea me ikka veel brittide positsiooni Brexiti kõnelustel ja näib, et raske on ennustada, millal me selle teada saame," kommenteeris Mogherini.