Liik: May tahtis pimemandaati Brexiti kõnelusteks

Euroopa Välissuhete nõukogu vanemteaduri Kadri Liigi hinnangul tahtis Briti peaminister, konservatiivide liider Theresa May valimistega saada pimemandaati Brexiti kõnelusteks, et toimetada nii nagu ise tahab.

Erakorraliste valimiste väljakuulutamisel toetus May Liigi sõnul arvamusküsitlustele, mis kuu aega tagasi näitasid tema toetust Tööpartei liidri Jeremy Corbyni omast tõesti palju suuremana.

"Arvan, et May lootus oli tõesti oma parlamendienamust suurendada ja sellega teha ennast haavamatuks kodumaisele kriitikale tema Brexiti läbirääkimiste osas, sest tõsi on see, et Brexiti läbirääkimiste positsiooni neil ei ole, May seda valimiskampaania ajal kuidagi välja ei hõiganud. Järelikult ta tahtis endale mandaati, lihtsalt pimemandaati, et ta saaks teha nagu talle parajasti pähe tuleb," arutles Liik.

Sellel, et kuu ajaga May toetus niivõrd vähenes, et ta parlamendienamuse kaotas, oli Liigi arvates mitu põhjust.

"Esiteks nad pidasid halva kampaania. May mõjus väga puise poliitikuna, tal ei olnud vastuseid küsimustele, kaasa arvatud küsimustele Brexiti kohta. Tema teatavad sotsiaalpoliitilised initsiatiivid leidsid hukkamõistu, ta oli sunnitud nendest taganema. See nägi natukene piinlik ja rabistav välja," selgitas Liik.

"Aga samas ilmselt oli seal ka muid hoovuseid. Palju noori inimesi tõesti tulid ja hääletasid Tööpartei poolt. Ma arvan, et see ei tulene sellest, neile Jeremy Corbyn või Tööpartei väga meeldiks, aga see oli pigem umbusaldushääletus ja ka Brexiti-vastane hääletus just nende noorte poolt, kes Brexiti referendumil välja ei tulnud. Ning samas ma arvan ka, et inimesed tahtsid oma eliidile kohta kätte näidata, sest eks inimesed ka tunnetasid, et nagu Brexiti referendum ei olnud vajalik, ei olnud ka need valimised vajalikud ja inimesed tunnetasid ära, et neid kasutatakse oportunistlikel eesmärkidel," lisas ta.

Liik märkis, et May tahab jätkata valitsusjuhina ning Iiri unionistidega saaks ta selleks ka hääled kokku, kuid iseküsimus on, kas Konservatiivne Partei ise laseb sel sündida, sest May on väga palju usaldust kaotanud.

Võtmeküsimus on Liigi sõnul see, milliseks kujuneb brittide positsioon Brexiti läbirääkimistel. Tema sõnul võib mõningane selgus selles osas saabuda mõne nädala jooksul.