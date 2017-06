Parim pakkumine Audru ringraja kinnistu eest seab hoonestusõiguse omaniku valiku ette

Audru vald pani ringraja kinnistu müüki, sest ringraja pidamine pole omavalitsuse kohustus ja 13 000 eurot hoonestusõiguse tasuna aastas tundus omal ajal suur summa, kuid pole seda kindlasti aastate pärast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enampakkumise alghind oli 20 aasta hoonestusõiguse tasu ehk 260 000 eurot.

"Täna me võime öelda, jah, et parim pakkumus on olnud Audru ringrajale 521 000. Pakkujat me küll ei tunne, aga pakkumus on väga korrektselt esitatud. Meie lootus on ikkagi see raha teenida ja selle eest vallas veel midagi ära ehitada," rääkis Audru vallavanem Priit Annus.

Auto24 Ringi juhataja Andres Hall teab, et tal on kinnistu ostueesõigus, aga 521 000 on väga suur summa. On ka võimalus jääda tulevasele omanikule hoonestusõiguse tasu maksma nagu ta seni maksab vallale. Siis aga väheneb motivatsioon teha investeeringuid.

"Need plaanid, mis on tehtud arendamise ja täiendavate investeeringute tegemise mõttes, saavad mõjutatud. Kui me kasutame ostueesõigust, siis see raha, mida oleks saanud arendamiseks kasutada, kulub kinnistu ostmiseks. Arendamise mõttes head teed tegelikult ei olegi," rääkis Hall.

Inkasso24 esindaja, vandeadvokaat Jüri Sirel ütles, et firma ei ole oma raha peale vihane ja nii suur summa pakuti kindla sooviga kinnistu omandada. Sirel kinnitas, et ringraja väljatõrjumise kavalaid plaane neil pole, ringrada peab igal juhul jätkama.