Laupäev on päikeseline, soojakraadid ulatuvad 22-ni

Laupäeval on ilm päikesepaisteline ja sooja on kuni 22 kraadi.

Saabuval ööl on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning valdavalt kuiv ilm, mitmel pool tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 13 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta ilm, kohati on udu. Tuul on muutliku suunaga ja nõrk ning sooja on 9 kuni 14 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 22 kraadi.

Õhtul on selgemapoolne ning kuiv ilm. Tuul on muutliku suunaga, puhudes 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 21, rannikul paiguti 13 kraadi.

Pühapäeval kerkib õhutemperatuur kuni 23 kraadini ning valitseb vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla hoovihma. Esmaspäeval on ilm pilvisem ja sajuhoogusid rohkem ning õhutemperatuur kerkib kuni 21 kraadini.

Teisipäeval ja kolmapäeval on vahelduva pilvusesega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatruur jääb 12 ja 18 kraadi piiresse.