Vseviov: julgeoleku tagamine peab keskenduma tulemustele

Kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ütles, et Euroopa Liidu kaitsevaldkonna arendamisel tuleb keskenduda konkreetsetele ning praktiliselt edasiviivatele lahendustele.

"Praegusel keerulisel ajal peame tõestama, et suudame lubatu teoks teha. Heaks näiteks on siin Euroopa Liidu lahingugrupid, mis küll eksisteerivad, kuid mida seni eelkõige keerulise rahastamisskeemi tõttu kordagi kasutada pole suudetud. Kõrvuti EL-i kaitsedimensiooni juhtimise ning kaitsealase arendustegevuse tõhustamisega peame ka lahingugruppide kasutatavuse EL-i fookusesse seadma," rääkis Vseviov reedel Prahas peetud julgeoleku- ja kaitsekonverentsil.

Ta lisas, et kaitseküsimused on tõusnud Euroopa Liidu fookusesse, kuid nüüd tuleb jälgida, et saavutatakse ka reaalseid tulemusi.

"Peatse eesistujana kavatseme Euroopa Liidu tõhusama kaitsekoostöö üle peetavatel aruteludel just praktiliste tulemuste saavutamisele keskenduda," sõnas Vseviov.

Konverentsil põhiesinejad olid Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Euroopa Liidu välis- ja kaitsepoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini, Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen, NATO asepeasekretär Rose Gottemoeller ning Tšehhi ja Prantsusmaa välis- ja kaitseministrid.

Juncker kutsus oma kõnes Euroopat üles kaitsekoostööd oluliselt tugevdama. "Euroopa ei saa enam oma kaitset väljast sisse osta," ütles Juncker, kutsudes ühtlasi EL liikmesriike kaitsele rohkem ja tulusamalt kulutama.