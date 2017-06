Trump ei nõustu Comey väidetega ja on valmis vande all tunnistusi andma

USA president Donald Trump ütles reedel, et ei nõustu Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endise juhi James Comey väidetega ja on valmis ise vande all tunnistusi andma.

Trump märkis samas, et Comey tunnistused neljapäeval senati komitees tõestasid, et mingit kokkumängu polnud ning et Comey on lekitaja.

Trumpi väitel kinnitas Comey ka palju seda, mida president oli nende omavaheliste jutuajamiste kohta rääkinud, kuid lisas, et mitmed kohad Comey tunnistuses ei olnud tõsi.

Trump ei eitanud oma varasemat väidet, et tal võivad olla lindistused jutuajamistest Comeyga.

"Ma räägin teile sellest võib-olla millalgi lähemas tulevikus," sõnas ta.

Trump ütles seda Valges Majas ühisel pressikonverentsil Rumeenia presidendiga.