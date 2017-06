Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (10)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

SUURBRITANNIA

Valimised

Politico: valimiste võitjad ja kaotajad.

Spectator tunnustab "seltsimees" Corbynit.

Buzzfeed: alt-left ehk kuidas libauudistega Corbynit toetati.

Politico: Euroopa Liidu jaoks tähendab Brexit paraku Brexitit.

Politicolt graafikuid selle kohta, kuidas britid hääletasid.

Guardian: ees ootab Remain-kampaaniat toetanute ülestõus.

Guardianilt viis erinevat Brexiti-stsenaariumit.

Reuters: nõrk valitsus võib Suurbritanniale praegu hoopis kasuks tulla.

Politico: Corbyni näol saaks Venemaa endale täiusliku "kasuliku idioodi".

Politico: kes on May valitsemist võimaldavad Põhja-Iirimaa unionistid.

Daily Telegraph: enne valimisi lõi laineid ühe kandidaadi kampaaniavideo, mis meenutas klassikalist telehuumorit.

Spectator: pärast tagasilööki valimistel otsiti tikutulega taga ministrit, kes oleks nõus telekaamera ette tulema.

Daily Mail: Piers Morgan annab May pihta turmtuld.

Guardian: huumorikandidaadid - nagu Lord Buckethead ja Official Monster Raving Loony Party - on osa Briti poliitikast.

Terrorirünnakud

Spectator: "Briti väärtused" ei aita terrorismiga võitlemisel.

Observer: Euroopa terrorismiprobleemi ei saa lahendada ainult parema luurega.

Sky News: kuidas üks Londoni rünnaku ohvritest ohule vastu jooksis, et teisi aidata.

Sky News kirjutab ka USA-s elavast islamiäärmuslasest jutlustajast, kes väidetavalt oli ühele ründajatest inspiratsiooniks.

Sky News: Iraagi Kurdistani terrorismivastase võitluse juht nendib, et Briti seadused on liiga leebed.

Guardian: Londoni terrorirünnak tõi esile ka brittide vankumatu huumorimeele.

Muu

Spectator: ülikoolid ja uue fundamentalistliku religiooni sünd.

Ayaan Hirsi Ali kirjutab Timesis Briti moslemimeeste seas levivast suhtumisest naistesse.

USA

FBI eksjuhi tunnistused

Politico: kõigest hoolimata ei paista tunnistusest ametist tagandamist eeldavat kuritegu.

Vox: Comey tunnistus heitis järjekordse varju ka Clintoni valimiskampaaniale.

Bloomberg: Comey avas ukse kurikuulsa toimiku juurdlusele.

Vox: kuue õigusteadlase hinnang Comey tunnistustele.

Observer: luureanalüütik Schindleri arvamus FBI eksjuhi tunnistustest.

Politico: Comey edastas Muellerile suure toimiku.

Washington Post: kas Comey-poolne lekitamine oli seaduslik?

Wall Street Journal: kuulamine näitas väga poliitilist FBI eksjuhti.

Quartz: vastamata jäänud küsimused on samuti olulised.

Politico: vabariiklased reageerisid Comey tunnistustele "kollektiivse haigutamisega".

Comey tunnistuste teemal oli ERR-i portaalis ka otseblogi. Praeguseks on teada ka see, et Trump on endas kindel ja valmis ka ise vande all tunnistusi andma. Senati luurekomitee aga nõuab dokumente nii FBI eksjuhi kui ka Valge Maja käest.

New York Times: senaator McCaini sõnavõtt Comey kuulamisse ajal pani muretsema nii tema vastased kui ka poolehoidjad.

Muu Trumpi puudutav

Vox: Trump kasutab ära kaheparteisüsteemist tulenevat viga.

Politico: Trumpi ametiaeg sunnib pühkima tolmu kodanikuõpetuse õpikutelt.

Mediaite: Breitbartile pole Trumpi ametiaeg hästi mõjunud.

Brookings: kas suur relvatehing Saudi Araabiaga oli libauudis?

Washington Post: tegelik põhjus, miks valge töölisklass endiselt Trumpi toetab.

Daily Beast: Flynnil oli plaan teha koostööd Venemaa relvajõududega ning päris seaduslik see polnud.

Atlantic: Trump teeb majanduspoliitikas riskantseid panuseid.

Foreing Policy: Trump NATO 5. artiklit avastamas.

NSA leke

Observeris selgitab NSA endine töötaja uue lekitajaga seotud skandaali.

Vice: kuidas noorelel lekitajale sai saatuslikuks printer. Samal teemal ka SIIN.

Vice: USA valitsus hoiab palgal liiga palju potentsiaalseid lekitajaid.

Daily Beast: Wikileaks kuulutas Interceptile sõja.

Bloomberg ja Daily Beast analüüsivad lekitatud NSA raportit ennast.

Muu

Foreign Policy: Oliver Stone'i intervjuud ei ole dokumentaalfilm.

Daily Beast: Oliver Stone'i süüdimatu armastuskiri Vladimir Putinile.

EUROOPA LIIT

The Local: mida on vaja teada Prantsuse parlamendivalimiste kohta ja miks need olulised on. Esimene voor juba sel pühapäeval.

Weekly Standard: Macron, Le Terminator.

Politico: Poola on Macroni suhtes skeptiline.

Politico: kuidas Trumpi säutsud aitavad Euroopa kaitsekoostööd innustada.

Jamestown Foundation: Poola otsib tanki.

New Europe: Euroopa Komisjon otsib mandaati Nord Stream 2 kõnelusteks.

Politico: Merkel ja Schulz võitlevad, kes on "parem eurooplane".

EUobserver: persoonilugu uuest ja ebatavalisest Iiri peaministrist.

EUobserver: Põhjamaad julgeolekust.

Helsingin Sanomat: Soome nobelist hoiatab diktaatorite ajastu eest.

The Local: põgenikekeskust rünnanud Rootsi paremäärmuslased olid saanud väljaõppe Venemaal.

VENEMAA

Moscow Times: kuidas Vene võimud nõukogudeaegset terrorit uurinud ajaloolase sihikule võtsid.

AP: USA-s eksiilis elav Kremli-kriitik näeb, et kodumaa on talle järele jõudnud.

Window on Eurasia jätkab veokijuhtide teema jälgimist.

Window on Eurasia: Putin kavatseb võita noorte toetuse.

Time: viis riiki, mis Venemaa saatust kujundavad.

Yle: Vene välisministeeriumi pressiesindaja ründas Soome ajakirjanikku.

UKRAINA

Window on Eurasia: Matvijenko jutt Malaisia reisilennuki teemal kõlab nagu ülestunnistus.

Newsweek: Eurovisioon on läbi, kuid sõda kestab edasi.

Eurasianet: Lõuna-Osseetiast on kujunenud Donbassi võitlejate panganduskeskus.

MUU MAAILM

Foreign Policy: kas Katari diplomaatilise katastroofi tekitasid Vene häkkerid?

Vice: Katari häkkimisoperatsioon oli lihtne.

OCCRP: kuidas Venemaa ja Serbia Makedoonia siseasjadesse sekkusid.

Commentary Magazine: Türgi jõumeetodid saabusid Ameerika pinnale.

AFP: Austraalia moslemiorganisatsioon tahab maksumaksja kulul turvalist kohta, kus vihajuttu puhuda.

Politico: Ayaan Hirsi Ali hoiatab - lõpetage islamiga seotud probleemide eiramine või valmistuge kodusõjaks.

New Yorker võrdleb tänapäevast terrorismi ja varasemaid terrorismivorme.

NiemanLab: libauudistega võitlemine kui uus teema tehnoloogiainvestorite jaoks.

Bloomberg: Norra, meil on probleem - 20% tööealisest elanikkonnast elatub abirahast.

Al Jazeera: kuidas poolakad II maailmasõja ajal Iraanis varjupaiga said.

Helsingin Sanomat: India osariigi alkoholikeeld tõi kaasa katastroofi.

Helsingin Sanomat: Egiptuses lööb laineid ISIS-e naistest rääkiv telesari.

Mosambiigi politsei hoiatas kiilaspäiseid mehi: oht on langeda rituaalmõrva ohvriks.

Kuulus foto: Kanada meest ei häiri muruniitmisel isegi tornaado.