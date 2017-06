Ari Vatanenile ei mahu pähe, miks Soome ei kuulu NATO-sse

Soome endine europarlamendi saadik ja kunagine rallisõitja Ari Vatanen tunnistas intervjuus Arterile, et talle ei mahu pähe ja tal on südamest häbi, et Soome ei kuulu NATO-sse.

"Üritades olla neutraalsed, mängime tegelikult ju venelaste mängu: NATOsse mitte kuuludes julgustame praeguseid Venemaa juhte maailma ümber jagama," rääkis ta ajalehele.

Kui tuua võrdlus, siis see on nagu oma maja kindlustamine, aga sellise uutmoodi poliisiga, mis lisaks põlengu järel maja üles ehitamisele hoiab ära tulekahju tekke. Ja Soome on keeldunud sellisest võimalusest. /.../ On uskumatu, et kaks riiki, millel on suuresti sama taust ja mida lahutab vaid 80 kilomeetrit, teevad nii erinevaid valikuid," lisas ta.