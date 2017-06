Mehhikos Acapulcos tulistasid kurjategijad surnuks kuus inimest

Relvastatud isikud tungisid hoonesse San Pedro Cacahuatepeci linnas ja avasid tule, teatasid võimud.

Surma said veel kolm naist ja üks mees. Kolm last said vigastada. Mõned ohvrid olid perekonnaliikmed, teatas kohalik meedia.

Pealtnägijate sõnul võisid süüdlased olla omakaitsesalgast UPOEG, kes on väited tagasi lükanud. Grupi sõnul suunduti maja lähistele rünnakut tagasi lööma.

Guerrero osariik on üks Mehhiko vägivaldsemaid, kus uimastikartellid korraldavad rünnakuid teineteise ning armee vastu.