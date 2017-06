Jalgpallitreener Tarmo Rüütli kandideerib SDE nimekirjas

Erakonna pressiteates lausus Rüütli, et kandideerib sooviga lõpetada Keskerakonna võimumonopol Tallinnas.

„Kui üksnes eemalt kritiseerida, siis on raske midagi oma linnas muuta. Minu valiku tegi lihtsamaks see, et mitmed sotsiaaldemokraatide põhimõtted on mulle juba ammu südamelähedased,“ lisas ta.

Tallinna sotsiaaldemokraatide juhi ning linnapeakandidaadi Rainer Vakra sõnul tõestavad sotsid nendel valimistel, et on olemas uus vahetus, uus meeskond, kes on valmis pealinnas võimuvastutuse enda peale võtma.