Kaks May lähemat nõunikku lahkuvad ametist

Ametist lahkusid Nick Timothy ja Fiona Hill, vahendas BBC, kelle andmetel hoiatati Mayd, et kui ta neid ei vallanda, siis tekib talle peaministrikohale konkurents.

BBC poliitikatoimetaja abi Norman Smith ütles, et parlamendiliikmed on kutsunud Mayd üles oma personaliülemad töölt vabastama. Timothyd ja Hilli süüdistatakse konservatiivide suutmatuses enamust võita.

Samuti kutsvad parlamendisaadikud Mayd üles võtma riigijuhtimises senisest erinevat lähenemist ja stiili.

May endine kommunikatsioonidirektor Katie Perrior nimetas konservatiivide valimiskampaaniat "düsfunktsionaalseks" ning ütles BBC-le, et May peab laiendama oma nõunikeringi ja palkama kogemustega inimesi, kes julgevad öelda, mida teha ei tohiks.

Timothy ütles, et võtab vastutuse enda osa eest konservatiivide manifesti koostamisel, mida on paljud parlamendisaadikud kritiseerinud.

May on öelnud, et kavatseb jääda peaministriks vaatamata sellele, et ei suutnud tagada konservatiividele parlamendienamust. Konservatiivid vajasid enamuseks 326 kohta, kuid kaheksa kohta jäi puudu. May kavatseb luua valitsuse Põhja-Iirimaa Demokraatliku Unionistliku Partei (DUP) toel, kes sai kümme kohta.

Tööpartei on kutsunud Mayd vabastama teed, et leiboristid saaksid valitsuse moodustada. Samuti on teda kritiseeritud kokkuleppe eest DUP-iga.