Gabriel: Katari kriis võib viia sõjani

Samas on Gabrieli sõnul võimalik pingeid leevendada, vahendas Reuters.

"On oht, et see tüli võib viia sõjani," ütles Gabriel ajalehele Frankfurter Allgemeine.

Gabriel ütles, et kohtumised kolleegidega Saudi Araabiast, Katarist ja Türgist ning telefonivestlused Iraani ja Kuveidi välisministritega süvendasid tema muret veelgi.

"Pärast läbirääkimisi sel nädalal ma tean, kui tõsine olukord on, kuid ma usun, et on olemas võimalused edusammude tegemiseks," sõnas ta.