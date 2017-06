Tulevikus on kavas avada raamatukogu peapiiskop Profittlichi raamatutest. Õndsaks kuulutamisel on vaja koguda veel erinevaid dokumente ja näiteks ka kirjavahetust. See on teadustöö, mis tugineb tema elule, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eduard Profittlich tõi 1930. aastatel katoliku kirikusse palju uuendusi, tegeles hingehoiuga ja tugevdas katoliiklust Eestis. 27. juunil 1941 arreteeriti peapiiskop Profittlich Peeter-Pauli katedraali kõrval asuvas ametikorteris. Ta palus arreteerijatelt veel paari minutit.

"Vahetult enne, kui algas see ränk tee siit Venemaale, siis ta mõne hetke palvetas südaöö paiku siinsamas Peeter-Pauli katedraalis," rääkis Rooma-Katoliku kiriku pressiesindaja Marge-Marie Paas.

Need jäidki tema viimasteks minutiteks selles kirikus - Saksamaalt pärit ja Eesti kodakondsuse saanud peapiiskop Profittlich oli mõistetud surma. Süüks pandi talle nõukogudevastase agitatasiooni tegemist. Ta suri 22. veebruaril 1942 Kirovi vanglas enne otsuse täideviimist.

"Ta on tõesti inimene, kes on jaganud nii Eesti rahva kui ka Eesti katoliku kiriku saatust kõige raskemal ajal," sõnas Rooma-Katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan.

Mälestustahvli Profittlichile pühitses paavst Johannes Paulus II oma Eesti visiidi ajal 1993. aastal. Katoliiklased palvetavad selle juures ja viivad sinna lilli.

Marge-Marie Paas selgitas, et kanoniseerimisel on kaks faasi: esimene on piiskopkondlik faas ja pärast seda liiguvad dokumendid Vatikani.

"Ja siis tuleb Vatikanis phase romanas, nagu me ütleme, et hakata kõike - tema elulugu ja kirjutisi, tema teoloogilisi voorusi ja inimlikke voorusi - kaitsma," selgitas Paas.

Kui kaua see kõik aega võtab, on vähemalt esialgu raske hinnata.