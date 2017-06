Briti valitsuspartei jõudis unionistidega alustavale kokkuleppele

"Me võime kinnitada, et Demokraatlik Unionistlik Partei on nõustunud algse kokkuleppe põhimõtetega konservatiivide toetamisel valitsuskoostöös," teatas May eestkõneleja.

May teatas juba reedel, et moodustab uue valitsuse, mida asub toetama ka DUP.

DUP-i juht Arlene Foster kinnitas, et vestles Mayga ning et alustab konservatiividega kõnelusi "arutamaks, kuidas võib olla võimalik tuua stabiilsust meie riiki sel suurte väljakutsetega ajal".

Konservatiivne Partei on ka varasemalt toetunud iiri poliitikutele - peaminister John Major toetus 1990. aastate keskel oma valitsuse kindlustamiseks Ulsteri Unionistlikule Parteile.

Põhja-Iirimaa elanikud hääletasid möödunud aastal toimunud referendumil Euroopa Liidus (EL) püsimise poolt. DUP toetab niinimetatud pehmet Brexitit, mitte May soovitud nn karmi Brexitit. Lisaks tahab erakond, et piir Põhja-Iirimaa ja EL-i liikme Iirimaa vahel püsiks täielikult avatuna nagu praegu.

Lisaks on DUP vastu abordiõigusele ning on mitmes sotsiaalküsimuses konservatiivsel seisukohal.